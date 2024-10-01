金紫荊廣場舉行國慶升旗儀式　李家超：續推動經濟發展、維護國安 (10:19)

李家超認為，世界正處百年未有之大變局，香港亦處於關鍵經濟轉型期，應抓緊發展機遇不斷改革，強化自身優勢，令「金字招牌更閃耀」，本港亦需進一步發展經濟、改善民生，進一步推動香港「由治及興」，並指本屆政府扭轉經濟負增長困局，兩年多以來家庭每月收入增加約2800元，增幅逾10%，香港亦接近全民就業，而他的目標是「市民有更好嘅生活，居住有更好嘅房屋。青年有更好嘅發展，長者有更好嘅照顧，社會關愛共融，市民安居樂業」。

他強調，香港應繼續發揮一國兩制下，背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，重申應鞏固強化金融、航運及貿易中心地位，並加快建設創科中心、高端人才聚集高地。他續以上周公布的全球金融中心指數報告為例，稱香港金融中心地位躍升至全球第三、亞太區第一，力證香港金融體系及營商環境有堅韌實力，政府方向正確；並指隨三跑道系統完成，本港航空樞紐地位將進一步凸顯。此外，他指有國際報告顯示，本港在全球新興初創生態系統排名世界第一、亞洲第二，認為搶企業及搶人才的工作有成績並獲認同。

李家超續指，香港將繼續融入國家發展大局，當好國內國際雙循環「超級聯繫人」、「超級增值人」，提升國際競爭力，並將進一步對接一帶一路等國家戰略，拓展東南亞、中東及北非等一帶一路市場經貿網絡，發揮橋樑作用。

李家超指，四分之三個世紀以來，中華民族已站起來、富起來、強起來，成為世界第二大經濟體，本港在國家走向小康路上，一直是參與者、貢獻者及受益者，國家也一直是香港的堅實後盾，大灣區被賦予全新定位，屬新發展格局戰略支點、高質量發展示範地、中國式現代化引領地，為香港帶來更大機遇。

早上出席升旗儀式的嘉賓除李家超以外，亦包括全國政協副主席梁振英、中聯辦主任鄭雁雄、前特首林鄭月娥、曾蔭權、現屆政府司局長、行政會議成員及立法會議員。社會各界代表及制服團體成員亦有出席。過程中，警察樂隊於升旗禮中奏樂，由歌唱家領唱、庇理羅士女子中學與皇仁書院合唱團合唱國歌，紀律部隊在空中與海上敬禮。