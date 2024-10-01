明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

金紫荊廣場舉行國慶升旗儀式　李家超：續推動經濟發展、維護國安 (10:19)

灣仔金紫荊廣場於今日（1日）上午8時舉行升旗儀式，慶祝中華人民共和國成立75周年，特首李家超於升旗禮結束的國慶酒會致辭時表示，適逢國慶75周年，亦是特區完成《基本法》23條立法憲制責任的歷史使命，以及完善地區治理、重塑區議會後的第一個國慶，具特別歷史意義，政府亦會繼續以維護國家主權安全發展利益為最高原則，弘揚以愛國愛港為核心、同一國兩制方針相適應的主流價值觀，團結各界將愛國熱情轉化為實際行動，乘三中全會東風，推動改革及國家進步。

李家超認為，世界正處百年未有之大變局，香港亦處於關鍵經濟轉型期，應抓緊發展機遇不斷改革，強化自身優勢，令「金字招牌更閃耀」，本港亦需進一步發展經濟、改善民生，進一步推動香港「由治及興」，並指本屆政府扭轉經濟負增長困局，兩年多以來家庭每月收入增加約2800元，增幅逾10%，香港亦接近全民就業，而他的目標是「市民有更好嘅生活，居住有更好嘅房屋。青年有更好嘅發展，長者有更好嘅照顧，社會關愛共融，市民安居樂業」。

他強調，香港應繼續發揮一國兩制下，背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，重申應鞏固強化金融、航運及貿易中心地位，並加快建設創科中心、高端人才聚集高地。他續以上周公布的全球金融中心指數報告為例，稱香港金融中心地位躍升至全球第三、亞太區第一，力證香港金融體系及營商環境有堅韌實力，政府方向正確；並指隨三跑道系統完成，本港航空樞紐地位將進一步凸顯。此外，他指有國際報告顯示，本港在全球新興初創生態系統排名世界第一、亞洲第二，認為搶企業及搶人才的工作有成績並獲認同。

李家超續指，香港將繼續融入國家發展大局，當好國內國際雙循環「超級聯繫人」、「超級增值人」，提升國際競爭力，並將進一步對接一帶一路等國家戰略，拓展東南亞、中東及北非等一帶一路市場經貿網絡，發揮橋樑作用。

李家超指，四分之三個世紀以來，中華民族已站起來、富起來、強起來，成為世界第二大經濟體，本港在國家走向小康路上，一直是參與者、貢獻者及受益者，國家也一直是香港的堅實後盾，大灣區被賦予全新定位，屬新發展格局戰略支點、高質量發展示範地、中國式現代化引領地，為香港帶來更大機遇。

早上出席升旗儀式的嘉賓除李家超以外，亦包括全國政協副主席梁振英、中聯辦主任鄭雁雄、前特首林鄭月娥、曾蔭權、現屆政府司局長、行政會議成員及立法會議員。社會各界代表及制服團體成員亦有出席。過程中，警察樂隊於升旗禮中奏樂，由歌唱家領唱、庇理羅士女子中學與皇仁書院合唱團合唱國歌，紀律部隊在空中與海上敬禮。

相關字詞﹕編輯推介 國慶 李家超

上 / 下一篇新聞