六旬漢打傷博愛醫院眼科醫生被捕 消息：陪妻診症遲到 疑不滿等太久 (23:00)

博愛醫院今晚公布，該院一名眼科醫生今午在專科門診診症期間，被人襲擊受傷，門診職員和保安到場支援及報警求助，並將受傷醫生送往急症室治理。該院稱醫生耳朵、頭部及頸部受傷，經治療後出院，警方其後在該院拘捕一名陪診男子，涉嫌在陪診期間向醫生揮拳，與醫生遇襲有關。

警方指今日下午4時許接獲報案，人員接報到場後以涉嫌襲擊拘捕一名男子。

消息稱，被捕61歲鄧姓男子陪妻子到該門診求醫，原本預約下午2時診症，惟約2時45分才出現，須再等候見醫生；至獲安排診症時疑因等太耐與醫生爭執，其後揮拳襲擊醫生頭部和背部。據悉，受傷的45歲余姓男醫生嘴角和頭部流血，屬輕傷。

博愛醫院稱非常關注事件，向受傷醫生致以深切慰問及提供所需支援，並強烈譴責有關暴力事件，對工作間暴力採取「零容忍」態度，定會嚴肅跟進及全力配合警方調查。

該院稱一向十分重視員工的安全，有既定措施和指引，預防發生暴力事件，並呼籲病人及家屬，應配合醫護人員指示。該院已透過早期事故通報系統向醫管局總部呈報事件。