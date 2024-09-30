5年涉拾荒者交通意外15宗6死 　團體促人煙稠密街道限速40公里 (22:25)

關注拾荒群體的組織「拾平台」及推動街道安全的「街道變革」發布2019至2024年5月間拾荒者車禍的數據，指透過分析全港各大報章報道，期內涉拾荒者相關嚴重、致命車禍達 15宗(6宗死亡、5 宗重傷）。事發地點集中於九龍市區及新界。根據「拾平台」估計，本港有約3000名拾荒者，而在去年9月至11月接獲25宗拾荒者車禍報告，其中9宗不獲跟進。至於「街道變革」則發現，主要肇事車種是的士及中重型貨車，而青山道及大埔道路段亦曾發生多宗車禍。

兩組織表示，拾荒者傾向在行車路附近的行人／車橋底回收廢物，需越過馬路；部分則因行人道路太窄，有拾荒者推回收車時多數會選擇較闊的行車路，而不少行車路段均有視角黑點，例轉彎位、停泊在道路兩旁的車輛之間等。

兩組織建議在人煙稠密的內街、支路，設30或40公里限速區，約束司機駕駛態度；又促請政府引入直接視線標準，舉例運輸及物流局可在政府所有外判服務合約、工程招標，以至購置新貨車嘅招標程序中，加入貨車必須符合直接視線標準的條款。