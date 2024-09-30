5年涉拾荒者交通意外15宗6死 　團體促人煙稠密街道限速40公里 (22:25)

【明報專訊】本港路窄車多，有關注拾荒者及推動街道安全的組織分析過去五年的拾荒者嚴重或致命車禍，發現主要涉事車種為的士及中重型貨車，而意外黑點則集中在九龍市區及新界。組織建議，政府落實低速街區、交通緩行等措施，並要求新購貨車需達至直接視線標準（Direct Vision Standard）。
關注拾荒群體的組織「拾平台」及推動街道安全的「街道變革」發布2019至2024年5月間拾荒者車禍的數據，指透過分析全港各大報章報道，期內涉拾荒者相關嚴重、致命車禍達 15宗(6宗死亡、5 宗重傷）。事發地點集中於九龍市區及新界。根據「拾平台」估計，本港有約3000名拾荒者，而在去年9月至11月接獲25宗拾荒者車禍報告，其中9宗不獲跟進。至於「街道變革」則發現，主要肇事車種是的士及中重型貨車，而青山道及大埔道路段亦曾發生多宗車禍。
兩組織表示，拾荒者傾向在行車路附近的行人／車橋底回收廢物，需越過馬路；部分則因行人道路太窄，有拾荒者推回收車時多數會選擇較闊的行車路，而不少行車路段均有視角黑點，例轉彎位、停泊在道路兩旁的車輛之間等。
兩組織建議在人煙稠密的內街、支路，設30或40公里限速區，約束司機駕駛態度；又促請政府引入直接視線標準，舉例運輸及物流局可在政府所有外判服務合約、工程招標，以至購置新貨車嘅招標程序中，加入貨車必須符合直接視線標準的條款。