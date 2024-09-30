明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

大坑西邨女居民控平民屋宇因缺席聆訊而敗訴　稱無收過上庭通知 (17:35)

石硤尾大坑西邨清拆重建在即，興建和管理該邨的香港平民屋宇有限公司，早前循民事控告67名拒絕遷出的居民。其中一名女居民缺席聆訊，法庭早前裁定平民屋宇勝訴，事後該名居民要求擱置法庭的判決。案件今（30日）於區院處理，居民聲稱沒有收過上庭通知；平民屋宇冀盡快處理本案，稱重建工作會「無了期咁拖」。聆案官遂指示雙方存檔進一步誓章，押後案件至12月16日。

原告香港平民屋宇有限公司，被告為大坑西邨的居民譚蕙蘭，她沒有法律代表。譚由於年老及未能有效地對答，聆案官陸惠雅酌情允許由譚的兒子李浩富代母陳辭。陸官指被告早前申請傳票，要求擱置法庭判決，即譚敗訴及須遷出單位的決定，並要求獲准重新呈交抗辯書及要求平民屋宇解除封鎖其單位。

李表示，他今年5月嘗試了解何時需要上庭抗辯，結果他與母親沒有收到上庭通知的情況下，得悉法庭於5月31日頒布判決。8月31日他在平民屋宇職員的遊說下交出單位鎖匙及遷出單位，9月2日他和母親到律師樓與平民屋宇處理和解事宜，但未能達成和解。事後李打算返回單位時被保安阻撓，單位大門亦被鎖上，令他無法取回母親的個人物品。

原告則指，譚是知悉下缺席當日法庭聆訊，事後平民屋宇開出如常給予租金津貼但被告須支付2萬元訟費的和解方案，但被告拒絕簽署和解協議。原告冀盡快處理本案，指平民屋宇在譚所居住的民樂樓已「收齊哂」所有單位，本應準備重建的前期工作，現在可能「無了期咁拖」，並指近日出現居民要求擱置判決的同類案件，稱「係咪有組織、有計劃去拖延案件嘅情況呢？」有旁聽人士聽後大聲說「你講大話，點會有組織」，陸官沒有理會。

陸官將案件押後至12月16日，指示雙方在期限內存檔進一步誓章及文件，另指被告應在誓章中交代為何認為法庭早前判決不合常規，及需重申抗辯的理據，「一五一十咁講清楚去。」

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞