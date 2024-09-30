大坑西邨女居民控平民屋宇因缺席聆訊而敗訴　稱無收過上庭通知 (17:35)

原告香港平民屋宇有限公司，被告為大坑西邨的居民譚蕙蘭，她沒有法律代表。譚由於年老及未能有效地對答，聆案官陸惠雅酌情允許由譚的兒子李浩富代母陳辭。陸官指被告早前申請傳票，要求擱置法庭判決，即譚敗訴及須遷出單位的決定，並要求獲准重新呈交抗辯書及要求平民屋宇解除封鎖其單位。

李表示，他今年5月嘗試了解何時需要上庭抗辯，結果他與母親沒有收到上庭通知的情況下，得悉法庭於5月31日頒布判決。8月31日他在平民屋宇職員的遊說下交出單位鎖匙及遷出單位，9月2日他和母親到律師樓與平民屋宇處理和解事宜，但未能達成和解。事後李打算返回單位時被保安阻撓，單位大門亦被鎖上，令他無法取回母親的個人物品。

原告則指，譚是知悉下缺席當日法庭聆訊，事後平民屋宇開出如常給予租金津貼但被告須支付2萬元訟費的和解方案，但被告拒絕簽署和解協議。原告冀盡快處理本案，指平民屋宇在譚所居住的民樂樓已「收齊哂」所有單位，本應準備重建的前期工作，現在可能「無了期咁拖」，並指近日出現居民要求擱置判決的同類案件，稱「係咪有組織、有計劃去拖延案件嘅情況呢？」有旁聽人士聽後大聲說「你講大話，點會有組織」，陸官沒有理會。

陸官將案件押後至12月16日，指示雙方在期限內存檔進一步誓章及文件，另指被告應在誓章中交代為何認為法庭早前判決不合常規，及需重申抗辯的理據，「一五一十咁講清楚去。」