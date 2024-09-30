七旬婦斬死丈夫獲判無限期醫院令 (16:24)

被告劉秀珍（現年77歲）。庭上透露，被告1977年從印尼移居香港，透過婚姻中介結識丈夫劉子球，二人育有一子一女，案發時兒子已搬走，女兒則與父母同住。被告的子女在求情信中對被告高度讚賞，指他們能在充滿愛的環境下長大。被告被捕後還押在小欖精神病治療中心。

法官杜麗冰判刑指，被告入住小欖並服用藥物後，其精神狀况得以改善，原先針對職員的妄想徵狀消失，惟被告仍覺得丈夫對她不忠，且缺乏病識感，精神科醫生建議被告接受進一步教育和治療，建議判處她醫院令。辯方依賴的精神科醫生亦同意醫院令是合適判罰，惟希望法庭設時限。杜官最終採納報告建議，判被告無限期醫院令。

案情指，被告1986年起接受精神科治療，確診妄想型精神分裂症，2001她年病情復發，需定期服藥。2020年8月起，被告懷疑丈夫不忠，醫生曾加重藥量。2021年2月25凌晨4時，事主叫醒女兒報警，當時他滿身鮮血。警員到場後，事主能交代他遭被告斬傷，惟送院後不治。