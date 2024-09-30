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仁濟醫院縫針案家屬稱女童情况不理想　質疑院方隱瞞真相擬民事索償 (16:42)

一名5歲女童今年5月在仁濟醫院縫合傷口後，疑心臟驟停致腦病變，至今仍然危殆，涉案女護士及病人助理被控虐兒今早提堂。女童父親黎先生表示，女童情况「每日下滑，不理想」，仍需依靠呼吸機呼吸，現時每星期與家人輪更到醫院照顧她，哽咽稱「全家都好痛苦」。他質疑仁濟醫院隱瞞真相，稱在給予院方兩次機會交代實情不果後才選擇報警，望能早日還女童一個公道。女童家屬代表律師劉嘉華指，將與家屬循民事索償角度進一步跟進事件。

黎先生憶述，事發後曾於5月28日下午4時會見仁濟醫院管理層，並向院方講述他目擊的事發經過，惟院方6點半召開記者會時，對其所提述的情况一字不提，怒斥院方有所隱瞞，期望仁濟醫院能作解釋，如今警方「破案拉人」，感謝警方及瑪嘉烈醫院連月來的支援。

涉案女護士及病人助理被控「對所看管兒童虐待或忽略」罪，被問到控罪是否合適，女童家屬代表律師劉嘉華指，該罪行最高刑罰可判囚10年，認為具足夠阻嚇性，又指同一條罪被2021年童樂居事件所引用，亦屬嚴重案件。他又稱，將循民事索償角度進一步跟進事件，亦建議家屬向醫管局或護士管理局投訴。

近月公立醫院醫療事故頻生，協助黎先生的工聯會立法會議員陳穎欣兩個月前曾向醫務衛生局長盧寵茂提出口頭質詢，要求當局交代改善縫針指引進度，她指，現有相關指引屬內部文件，認為公眾未能查看下難以釋除疑慮。對於醫管局早前稱接納公立醫院系統管理檢討委員會報告，陳穎欣續稱，現行處理醫療事故仍未有明確機制釐清管理層問責，報告亦只屬方向性，形容「苦等3個月卻只聞樓梯響」，未有落實時間表或具體建議內容，期望醫管局與醫衛局盡快跟進。

相關字詞﹕編輯推介 仁濟醫院 醫療事故 醫管局

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