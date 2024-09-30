陳基裘被指非法於獅子山上展對聯裁表證成立　爭議「展示」定義 (14:35)

控辯雙方承認事實指，警方去年9月28日在獅子山郊野公園進行反罪惡巡邏，截停調查被告陳基裘（76歲）。同年10月5日，警方到被告寓所搜查，找到涉案3副對聯。庭上播放網媒照片和片段，顯示被告持對聯登上獅子山，寫有「橫眉冷對千夫指 俯首甘為孺子牛」、「發揚獅子山精神 昂首闊步奔未來」和「堅持才有希望 挺胸膛向前行」。

警員陳漢燊案發時駐守黃大仙警署軍裝巡邏小隊，陳稱去年9月28日下午3時被指派到獅子山執行「便裝特別更」，陪同一名警長和一名督察執勤。陳在獅子山的「獅尾」位置，截停被告及一男一女，從被告身上搜出3副對聯，判斷無違法成份，於是放行。在辯方盤問下，陳確認對聯字句與《港區國安法》無關，又指沒有親眼看見被告拿出對聯拍照。

駐守同一小隊的警長吳汶洛表示，當時向被告表明，除非他獲批准，否則不得在郊野公園展示對聯，屬違反香港法例。吳在盤問下稱，沒有說明被告涉違反的法例，亦沒有親眼見被告展示對聯。

漁農署一級農林督察冼衛本供稱，署方沒有收到被告展示條幅的申請，除非獲發許可證，任何人不得在郊野公園內展示條幅；一般而言，署方會批准體育競賽、慈善籌款、商業拍攝和公眾集會等申請，經審批後發出許可證。