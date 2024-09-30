涉殺智障女　「道士」認曾向事主灌酒　推事主撞牆因「叫佢起身佢唔聽」 (14:24)

首被告張子材（54歲）被控非禮及謀殺事主吳恩宇，次被告、事主母親吳馬如賡（57歲）被控教唆張非禮事主。

張子材在會面稱，他自2017年與契女張曦鐥及吳氏三口同住案發龍尾村，張子材於2019年3至9月用拖鞋等物對事主施襲，而張曦鐥亦襲擊事主至少10次，包括用拖鞋施襲及以未出鞘的劍「篤」事主，「鎮殺唔好嘅嘢」。張稱，他於8月用假陽具抽插事主私處做驅邪儀式，吳馬如賡和張曦鐥在場目擊。

於9月1日早上9時，張子材指「叫佢（事主）起身佢唔聽」，她在鬧鐘響起後再睡，張拍醒她叫她坐在圓櫈，事主回答知道；張推事主的頭撞牆令她流血，又打事主腹部2至3次，以及「冚」事主後腦致她前額撞到櫃子2、3下，使她皮膚紅腫。張確認襲擊維時20至30分鐘，事主無還手，她彎身「縮埋」、眼神憤怒，張警告她「唔好掘住我」及坐好。

當張子材將要離開房間時，他留意到在武當山買瓶白酒開了並剩餘約一半，張質問事主是否偷飲酒，對方承認，張於是「灌哂支酒畀佢」及倒濕其衣服。同晚10時許，張稱事主伏在地上、沒有反應。

翌日凌晨3、4時，張子材發現事主仍在地上，他搬事主上牀，再到神壇擲聖杯請示祖師爺，獲悉事主仙遊，由事主父親吳棋笙致電報警，張另把酒瓶等垃圾棄掉。張又稱，他曾感覺到事主有微弱呼吸，但他認為「自己感覺錯」，實質事主沒有呼吸。