終院海外非常任法官范理申離任　司法機構：因個人理由不續任 (10:30)

司法機構指，雖然近年有些非常任法官離任，但大部分在任或已離任的非常任法官，曾公開重申他們對香港司法獨立的持續信心及對法庭維護法治的承諾。

范理申由2012年10月1日起出任終院非常任法官，至今日結束4任、共12年任期，司法機構稱感謝他多年來支持香港法治及對終院的貢獻。目前終院仍有10名非常任法官，包括4名香港法官及6名來自英國和澳洲的其他普通法適用地區非常任法官。

范理申是今年第5位離任的海外非常任法官。兩名英國最高法院前法官今年6月辭任，其中岑耀信（Jonathan Sumption）則在辭任曾撰文稱香港正慢慢變成「極權社會」，接受英國BBC訪問時亦提到初選案的判決是令他決定離任的「最後一根稻草」；郝廉思（Lawrence Collins）解釋辭任是因為香港的政治形勢，但強調續對終院及法官獨立有「最充分信心」；來自加拿大的麥嘉琳（Beverley McLachlin）則在聲明表示對法官、法院獨立性，以及法院維護司法獨立的決心仍有信心。另外，紀立信（Anthony Murray Gleeson）亦於今年三月以年事已高為由離任。