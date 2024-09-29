婦產科醫生孫錫鴻涉性騷擾 醫委會裁定專業失當不成立 (20:08)

醫委會於2022年接獲投訴，指孫錫鴻於2019年至2020年間曾於其尖沙嘴診所多次向女職員作出5項不當言論，包括「一萬蚊咁抵，好！我畀錢買你嘅外陰」、「你哋睇，孫醫生射嘢好準」、「嘩，你今日嘅口罩咁薄，睇到個嘴型好想錫啖落去」、「一次性交$6,800」及「你件衫太低，好想望一望」，被控一項專業失當。

醫委會於今年3月起先後召開6次紀律研訊，今日裁定孫指控不成立。判辭指，控方未能證明被告曾發表上述言論，其中投訴信指孫於2020年6月8日向員工Yuki作出「口罩薄，想嘴過去」的言論，惟更表顯示Yuki於當日並無上班；Yuki其後供稱事發應為同年6月10日，但閉路電視顯示兩人於被指事發地點未有交談，Yuki其後再改成事發於同年5月20日。判辭亦指，研訊期間曾播放兩名投訴人對話的錄音，顯示孫診所的女性員工之間有分享不恰當性笑話的文化。

判辭引述被告指，本案大部分證人兼投訴人現時均為一名高姓醫生工作，該醫生為孫的前員工、現為競爭對手，而另一名投訴人在離職孫的診所時不歡而散。判辭指，「愈是不可能的事情，證據就必須愈有說服力」，而舉證責任在於控方，遂裁定孫專業失當指控不成立。