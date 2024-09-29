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路政署翻新天橋隧道首階段年底完成　按每區特色設計美化方案 (16:24)

路政署計劃分兩階段，為全港18區每區的兩條行人天橋、隧道等構築物進行翻新和美化，包括修復老化構件、重新粉刷結構表面等。首階段的18座構築物工程已展開，預計今年年底前陸續完成；第二階段則預計明年初前開展，年中前陸續完成。另外，路政署已展開擴大重鋪行人路路面計劃，重鋪全港40段、合共長逾16700米的行人路，涵蓋中西區金鐘道、油尖旺區梳士巴利道等地，並會根據整體路面情况規劃維修保養。 

路政署指，會先根據構築物的地點度身訂造美化設計方案，突顯當區特色。路政署園境師吳楚翹舉例指，觀塘區橫跨協和街的行人天橋會以山野遊蹤為美化主題，靈感取自於附近的沈雲山郊遊路線，牆身將展示由沈雲山山頂眺望飛鵝山和順利邨的景色；位於沙田區、橫過沙田圍路的行人隧道設計則糅合該區歷史建築和地標的特色，例如曾大屋、瀝源橋等。

路政署亦選定荃灣路德圍、中環港外線碼頭及港鐵大圍站進行街道景觀優化工程，其中署方以荃灣圍村為路德圍的美化主題。路政署園境師助理林泳誼說，花槽貼圖設計模仿舊圍村的裝潢和傢俬，而路燈燈柱貼圖則以圍村磚牆、瓦片頂和裝飾性天花作為設計概念。至於中環碼頭就展示南丫島漁村文化，亦有長洲平安包等元素；大圍站一帶就用上白鷺及果子狸等動物的圖案，呼應城市河道和躍動郊野主題。

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