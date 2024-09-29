路政署翻新天橋隧道首階段年底完成　按每區特色設計美化方案 (16:24)

路政署指，會先根據構築物的地點度身訂造美化設計方案，突顯當區特色。路政署園境師吳楚翹舉例指，觀塘區橫跨協和街的行人天橋會以山野遊蹤為美化主題，靈感取自於附近的沈雲山郊遊路線，牆身將展示由沈雲山山頂眺望飛鵝山和順利邨的景色；位於沙田區、橫過沙田圍路的行人隧道設計則糅合該區歷史建築和地標的特色，例如曾大屋、瀝源橋等。

路政署亦選定荃灣路德圍、中環港外線碼頭及港鐵大圍站進行街道景觀優化工程，其中署方以荃灣圍村為路德圍的美化主題。路政署園境師助理林泳誼說，花槽貼圖設計模仿舊圍村的裝潢和傢俬，而路燈燈柱貼圖則以圍村磚牆、瓦片頂和裝飾性天花作為設計概念。至於中環碼頭就展示南丫島漁村文化，亦有長洲平安包等元素；大圍站一帶就用上白鷺及果子狸等動物的圖案，呼應城市河道和躍動郊野主題。