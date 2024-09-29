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鄧炳強：教師塑造社會未來　應有心繫國家的情懷 (15:56)

保安局長鄧炳強今日（29日）在教聯會第三屆「十大最『美』教師選舉」頒奬禮致辭。他指，教師在塑造學生心靈與生命同時，亦是在塑造社會的未來，「多一個知法、守法、護法的學生，社會日後就會多一分秩序、多一分團結，香港的安定就會多一分保證，香港的繁榮也會多一分基礎」。

他形容好老師是民族的希望，使命神聖，除知識傳播及孕育成長的工作，亦是「法治精神的守護者」及「國民身份的啟蒙者」。他指，教師應有心繫國家的情懷，有為國家，為社會貢獻的心。

鄧炳強回憶中學會考後轉校經歷，指自己未轉校前「亂沖亂撞，喜歡挑戰老師」，後來轉至有百年歷史的教會學校，有次在校迎面看見到校長，就跑上前向校長打招呼，卻被校長罵「無禮貌」，要停低打招呼，又教他用餐禮儀，令他反思尊師重道的觀念，以及意識到自己「放學仍代表學校」，是他成長中重要的一課。鄧炳強說現時那名校長定居英國，如在座有人認識他，可告知他「鄧炳強依家喺社會都ok啦。」

同場的民建聯創黨主席、立法會前主席曾鈺成致辭指，教師壓力愈來愈大，因近年社會上好多問題，部分發生在年輕一代身上，故很多人會認為社會「在教育上需要做更多、負更多責任」。他表示教育局近年加諸學校很多「新任務」，包括「憲法教育、基本法教育、國家安全教育，愛國主義教學內容亦豐富很多」，認為「壓在教師身上的教育工作上只會愈來愈多挑戰」，但近月走訪過的學校中，教師都願意積極接受挑戰，提升個人教學能力。

相關字詞﹕編輯推介 鄧炳強 老師

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