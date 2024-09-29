改善碼頭計劃現涵蓋23個公眾碼頭　其中8個今年底至明年陸續竣工 (14:50)

計劃涵蓋的西貢新滘西村碼頭於本月21日正式啟用。發展局助理秘書長（工務政策）梁卓琳表示，舊滘西村碼頭泊位水深不足，低潮時船隻難以靠泊，而且碼頭面積細小，只有一個泊位，在假期或節日碼頭使用量高，特別是每年慶祝洪聖誕時，設施往往未能配合需求。

土拓署工程師梁國華表示，重建後的新碼頭改善泊位水深，又設有3個泊位，並提供多元化的配套設施，包括上蓋、座椅、充電設施等。他續指，為切合滘西村的漁村歷史特色，欄杆採用帆船圖案，代表捕魚作業、以船為家的漁民，當局亦與村民合作，在電箱上添上彩繪。

另外，甯漢豪說，將於2025年完成、位於地質公園內的新糧船灣碼頭，由於現有碼頭面積細小，只有一個泊位，而且水深不足，低潮時難以靠泊，在節日、假期及周末使用量較高時未能配合需求，故新碼頭將提供4個水深足夠的泊位，以應對節慶期間的龐大客量。而同樣將在2025年完成工程的馬料水新渡輪碼頭則增建浮動平台，提供兩個額外泊位和其他碼頭設施分流客量。