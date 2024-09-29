明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

改善碼頭計劃現涵蓋23個公眾碼頭　其中8個今年底至明年陸續竣工 (14:50)

政府「改善碼頭計劃」透過重建或增建公共碼頭及提升設施，改善新界及離島偏遠地方的對外海上交通。發展局長甯漢豪今（29日（於網誌表示，計劃現時涵蓋23個公眾碼頭，其中兩個碼頭已經啟用，10個碼頭正在興建，當中8個將於今年底至2025年期間陸續完成，包括大埔荔枝莊碼頭、西貢區糧船灣碼頭等；大澳公眾碼頭的改善工程則將於年底展開，其餘碼頭正在規劃及工程設計階段，會適時有序地推展。

計劃涵蓋的西貢新滘西村碼頭於本月21日正式啟用。發展局助理秘書長（工務政策）梁卓琳表示，舊滘西村碼頭泊位水深不足，低潮時船隻難以靠泊，而且碼頭面積細小，只有一個泊位，在假期或節日碼頭使用量高，特別是每年慶祝洪聖誕時，設施往往未能配合需求。

土拓署工程師梁國華表示，重建後的新碼頭改善泊位水深，又設有3個泊位，並提供多元化的配套設施，包括上蓋、座椅、充電設施等。他續指，為切合滘西村的漁村歷史特色，欄杆採用帆船圖案，代表捕魚作業、以船為家的漁民，當局亦與村民合作，在電箱上添上彩繪。

另外，甯漢豪說，將於2025年完成、位於地質公園內的新糧船灣碼頭，由於現有碼頭面積細小，只有一個泊位，而且水深不足，低潮時難以靠泊，在節日、假期及周末使用量較高時未能配合需求，故新碼頭將提供4個水深足夠的泊位，以應對節慶期間的龐大客量。而同樣將在2025年完成工程的馬料水新渡輪碼頭則增建浮動平台，提供兩個額外泊位和其他碼頭設施分流客量。

相關字詞﹕編輯推介 發展局 碼頭

上 / 下一篇新聞