李慧琼：香港需「全面深化改革」　提升決策效率 (11:48)

被問及「搶人才」政策，李提到港府有意成立「國際高端人才交流中心」，並認為政府角色需要較以往積極。她提及7月三中全會中的香港部分中「鞏固提升香港國際金融、航運、貿易等中心地位，積極打造國際高端人才集聚高地、深化與港澳大灣區合作」，反映香港需「全面深化改革」，而三中全會另提及300多項措施中亦有不少值得香港參考，包括建設高水平對外開放體系、利用本地金融市場助本地企業融資等。

另外，今年1月1日內地《愛國主義教育法》正式生效，她指，作為愛國主義教育工作小組組長，她表示過去就多方面給予特首意見，並認為未來可讓學生透過實地視察增加家國情懷，例如把相關博物館設為學校旅行目的地等。她又稱「經過了歷史事件，大家都知道香港其實可以好亂」，認為愛國主義工作，包括全民國家安全教育日有需要持續舉辧。