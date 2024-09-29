長沙灣爆食水管兼路陷　的士駛經墮坑被淹沒 (09:07)

而在今早9時許，的士已遭吊離巨坑，稍後將由拖車拖走。涉事的士嚴重損毁，擋風玻璃碎裂，車頂凹陷變形。現場見修路工程仍在進行。運輸署表示，因水管爆裂，荔枝角道往旺角方向近蝴蝶谷道的全線仍然封閉；於葵涌道往旺角方向及蝴蝶谷道往荔枝角道方向的車輛不能駛入荔枝角道往旺角方向。

水務署「滴惜仔Water Save Dave」facebook專頁發帖，就有關事故對公眾構成不便表示歉意，又表示今日凌晨接獲報告指荔枝角道近長沙灣警署有地下水管爆裂，經了解後確認涉事水管為一條直徑750毫米食水供水管，遂暫停相關喉管部份的供水，事故現階段未有影響食水供應。為配合緊急維修工程，現場已實施臨時交通措施，荔枝角道往旺角方向近蝴蝶谷道的道路需暫時封閉。

署方表示，工程團隊在警方協助下正進行清理工作。為保障道路使用者安全，也安排雷達檢測路陷附近路面的管道，並會聯同渠務署及路政署作進一步檢視以了解事故成因，以及所需的路面修復範圍及安排細節。同時，工程團隊以就事故的緊急維修工程作好準備，以配合相關水管維修及路面修復工作。