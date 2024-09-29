【多圖】沙頭角吉澳鴨洲景色秀麗 郭偉強促政府進一步開放禁區遊 (09:26)

沙頭角1951年被列邊境禁區，近年逐步開放供旅客遊覽，惟進入仍需透過網站和電話申請每日限額的「禁區紙」。郭偉強指，若可簡化禁區許可證申請手續，甚至取消禁區紙，令他們無需上網登記便可進入，或可吸引更多旅客前來。

對於界碑所在地中英街將開放，郭偉強指深圳段內地規劃完畢，連「牆上都刻晒浮雕」，他建議特區政府應盡快做好本港段規劃，避免差距過大。

談及各離島平日人流量，太子旅遊的旅遊活動策劃顧問林炳成指，極少遊客會選擇從沙頭角到附近離島遊玩，估計最旺時每日僅200多人。他又指現行街渡航程下，遊客若想從鴨洲前往吉奧遊覽，只能選擇15分鐘內逛完鴨洲，或在鴨洲逗留4小時等下班往吉奧的街渡，惟此或令許多遊客卻步，建議應修改街渡時間，接駁鴨洲及吉奧。吉奧村長劉先生則說，吉奧黃愰山的行山徑亦未修繕，對不少遊人不吸引。

郭偉強指出，沙頭角離島遊大多吸引行山客，若想吸引內地客或家庭客，「需要花些力氣」。此外，他並建議政府設學院專門培養旅遊人才，並指可仿傚內地攜程公司的攜程大學模式培養導賞員。攜程大學由內地旅遊公司開設，曾於疫情間推出免費線上導遊培訓。