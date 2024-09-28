甯漢豪：政府創新思維應對發展北部都會區挑戰 善用市場力量減政府現金流壓力 (20:33)

甯漢豪表示，政府會積極運用創新思維以更好應對發展北都挑戰，包括成立由財政司長領導的「大型發展項目融資委員會」，為北都及其它大型發展項目的財政安排作出整全部署；並透過發債、 「加強版傳統新市鎮發展模式」，以及探討「片區開發」、以土地「價值」抵銷土地「補價」等創新模式，善用市場力量，以減少政府現金流面對的壓力。

甯又說，當局會秉持「以人為本」精神，為受影響住戶提供特惠津貼和安置安排，與受影響住戶保持良好溝通，做好社區聯絡工作，了解居民需要並提供適切協助；發展多層現代產業大樓，以具土地效益的方式整合棕地作業和協助它們升級轉型 。

此外，政府會「發展與保育並行」，透過前期規劃和城市設計措施，把傳統原居民村落、歷史建築和人文資源等保存和加以保育，在現有鄉村附近加設休憩用地和適當的緩衝區，策劃一些新的文物徑或景點區，達致城鄉共融。