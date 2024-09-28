明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

甯漢豪：政府創新思維應對發展北部都會區挑戰 善用市場力量減政府現金流壓力 (20:33)

發展局長甯漢豪今日（28日）出席理大賽馬會社創「騷‧In‧廬」「十萬分一社創研討會」，研討會的主題為「社區營造在北都」，她以「北部都會區 ─ 宜居、宜業、宜遊的策略增長區」為題發表主題演講，簡介了北部都會區以「產業帶動，基建先行」為主軸的發展藍圖，以及四大增長區（高端專業服務和物流樞紐、創新科技地帶、口岸商貿及產業區、藍綠康樂旅遊生態圈）的最新發展概況。

甯漢豪表示，政府會積極運用創新思維以更好應對發展北都挑戰，包括成立由財政司長領導的「大型發展項目融資委員會」，為北都及其它大型發展項目的財政安排作出整全部署；並透過發債、 「加強版傳統新市鎮發展模式」，以及探討「片區開發」、以土地「價值」抵銷土地「補價」等創新模式，善用市場力量，以減少政府現金流面對的壓力。

甯又說，當局會秉持「以人為本」精神，為受影響住戶提供特惠津貼和安置安排，與受影響住戶保持良好溝通，做好社區聯絡工作，了解居民需要並提供適切協助；發展多層現代產業大樓，以具土地效益的方式整合棕地作業和協助它們升級轉型 。

此外，政府會「發展與保育並行」，透過前期規劃和城市設計措施，把傳統原居民村落、歷史建築和人文資源等保存和加以保育，在現有鄉村附近加設休憩用地和適當的緩衝區，策劃一些新的文物徑或景點區，達致城鄉共融。

 

相關字詞﹕發展局；北部都會區；甯漢豪

上 / 下一篇新聞