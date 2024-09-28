警破「彈票黨」詐騙集團拘31人　涉騙去逾100萬元貨物 (18:19)

被捕18男13女，年齡由16至72歲，包括主腦、骨幹、交收及處理空頭支票「跑腿」、傀儡戶口持有人、空頭支票持有人、詐騙電話登記人等，他們分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」、「處理贓物罪」、「洗黑錢」等罪。經調查後，當中一被捕人已被控一項欺詐罪，案件已於今日（28日）在東區裁判法院提堂，其他被捕人已獲准保釋候查，分別於10月下旬向警方報到。

警方初步調查相信，骨幹成員假扮買家，在社交平台搜尋電話、相機、手表、表袋等容易變賣的貴價貨品。相約貨主當面交收，但臨時以「唔得閒」等藉口，派「跑腿」往交收，再以傳入空頭支票、偽造入數紙、虛假銀行短訊等手法，令貨主誤以為已成功收款，將貨物交予騙徒。另外，警方調查發現詐騙集團將騙取的貨物轉售至兩間商舖，探員突擊搜查旺角二手相機店及元朗二手電話店，檢獲20部相機及鏡頭、7部手提電話，以涉嫌處理贓物罪拘捕兩店員。