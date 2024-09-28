澳門特首選舉候選人岑浩輝：街頭截的士要看運氣 將探討繼續拓展輕軌網絡 (15:17)

澳門特首選舉宣傳期今日展開，岑浩輝今早出席選委答問大會發表政綱，他的政綱以「奮發同行，持正革新」為題，施政願景冀建立「法治澳門」、「活力澳門」、「文化澳門」、「幸福澳門」。

澳門正推動「1+4」經濟策略，發展高新技術等新興產業，岑浩輝在政綱建議設立「政府產業基金」、「科技成果轉化引導基金」等。他在記者會表示，推進經濟多元發展，政府必須扮演引領角色，包括在稅務方面推出刺激鼓勵措施，善用豐厚財政儲備提供財政支持，例如在研發階段的高科技產業發展，同時投資新興產業。他表示，如果當選將充分發揮澳門獨特優勢，融入國家發展大局，善用橫琴深度合作區。

被問到當地交通問題，會否推動網約車發展，岑浩輝表示交通問題長期困擾澳門，在街頭截的士要看運氣，來屆政府會好好研究如何打通交通網絡。他指出，擴闊道路並不現實，興建地鐵則非常困難，的士也難仿傚香港分區發牌，將探討繼續拓展輕軌網絡，冀各界集思廣益。

澳門回歸後一直擔任終審法院院長的岑浩輝另表示，會諮詢持分者意見，考慮由統一機構監管法官和檢察官體系，以達致統一紀律處理及查核標準。