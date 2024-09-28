明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

澳門特首選舉候選人岑浩輝：街頭截的士要看運氣 將探討繼續拓展輕軌網絡 (15:17)

澳門特首選舉唯一候選人岑浩輝今日（28日）發表政綱，下午舉行記者會。對於如何推動新興產業發展，他說目前澳門政府財政儲備仍然豐厚，可以通過財政支持扶助新興產業，包括成立大型基金及產業投資，考慮提供進一步稅務優惠等，讓外來投資者感受到當局的引領和鼓勵作用。

澳門特首選舉宣傳期今日展開，岑浩輝今早出席選委答問大會發表政綱，他的政綱以「奮發同行，持正革新」為題，施政願景冀建立「法治澳門」、「活力澳門」、「文化澳門」、「幸福澳門」。

澳門正推動「1+4」經濟策略，發展高新技術等新興產業，岑浩輝在政綱建議設立「政府產業基金」、「科技成果轉化引導基金」等。他在記者會表示，推進經濟多元發展，政府必須扮演引領角色，包括在稅務方面推出刺激鼓勵措施，善用豐厚財政儲備提供財政支持，例如在研發階段的高科技產業發展，同時投資新興產業。他表示，如果當選將充分發揮澳門獨特優勢，融入國家發展大局，善用橫琴深度合作區。

被問到當地交通問題，會否推動網約車發展，岑浩輝表示交通問題長期困擾澳門，在街頭截的士要看運氣，來屆政府會好好研究如何打通交通網絡。他指出，擴闊道路並不現實，興建地鐵則非常困難，的士也難仿傚香港分區發牌，將探討繼續拓展輕軌網絡，冀各界集思廣益。

澳門回歸後一直擔任終審法院院長的岑浩輝另表示，會諮詢持分者意見，考慮由統一機構監管法官和檢察官體系，以達致統一紀律處理及查核標準。

相關字詞﹕編輯推介 澳門特首選舉 岑浩輝

上 / 下一篇新聞