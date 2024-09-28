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澳門特首選舉｜被問具體支援中小企措施 唯一候選人岑浩輝：先研究現况 暫未有時間表 (14:04)

澳門特首選舉下月13日舉行，今日（28日）設候選人政綱宣講及答問大會。澳門市道疲弱，經濟問題成為選委關注焦點。唯一候選人岑浩輝表示，中小企經營困難「殺到埋嚟」，政府將加強支援中小企轉型，改善跨部門協調和行政支援，設立政府產業基金。對於具體措施，他強調要先調查研究現况，再與業界商討，目前未能交代，「（暫時）講唔出時間表，推進咩措施，亦都不現實」。

澳門特首選舉政綱宣講及答問大會今早在「中國與葡語國家商貿合作服務平台綜合體」舉行，今屆唯一候選人、澳門終審法院前院長岑浩輝介紹其政綱施政構想分為五部分，包括加快推進經濟適度多元發展，研究設立政府產業基金，支持中小企創新發展；提升公共治理能力和水平，主動接受立法會與公眾監督；另外，他說會更好融入和服務國家發展大局、完善教育科技人才的體制和機制、大力保障和改善民生。

經濟問題成為答問大會焦點，多名選委問及中小企經營困難，澳門大藥房商會理事長吳慧紅指當地中小企經營困難，「火燒眼眉，每况愈下」，即使旅遊區生意也下跌，認為所有行業受影響，部分中小企更要結業，問到是否有具體的支援措施和時間表。岑浩輝回應稱，中小企經營困難確實「殺到埋嚟」，但強調要先調查研究現况，了解中小企的地域分布、各行業面對的不同問題、與社會變化的關係等，所以目前「講唔出時間表，推進咩措施，亦都不現實」。

他提到，政府會推出和完善輔助中小企措施，例如稅務支持，也會改善跨部門協調，加強對中小企轉型的行政支援，重申將於業界商量探討。

岑浩輝宣布參選時，批評澳門博彩業曾經「野蠻擴張」。他被問到博彩業發展時，表示將嚴格監督六大博企遵守博彩法，確保博彩業依法有序、健康發展，防止負面情况再現。岑說，博彩業需要為從業員提供適切職業培訓，協助他們提升技能。澳門幸運博彩業職工總會理事長馬靜雯關注會否輸入博彩業外勞，岑浩輝未有明確承諾，惟認為需要考慮到莊荷的穩定性及就業保障，是否適合輸入外勞「有疑問」。

答問大會開放予400名選委出席，身為選委的前特首何厚鏵、崔世安均有現身。現任特首賀一誠胞姊、澳門婦聯總會永遠會長賀定一被問到是否支持岑浩輝時，僅保持微笑，未有回應。

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