李家超：續打擊公屋濫用　劏房逐步實現「清零」 (14:04)

李家超到沙角邨一個打擊公屋濫用行動中回收的單位視察，並聽取房屋局長何永賢匯報。他稱打濫公屋政策整體收回超過5,000個單位，等同一個中型屋邨的數量，可讓1至1.5萬名市民入住。最新公屋輪候時間為5.5年，李家超認為仍然長，但稱自他上任以來，已縮短大約6個月，有信心未來可降到4.5年，並指目前房屋署正檢討處理翻新空置單位的流程、標準，以加快工程進度，盡早將單位編配給正在輪候公屋的申請者。

他在回答記者提問時強調，劏房確實應當「清零」，並將為此設立一系列標準，惟當前劏房有切實居住需要，解決劏房應配合社會住屋供應，過程中要一批一批解決，政府會在《施政報告》宣布時詳細闡述。

李家超到訪禾輋邨時，探訪一個由70歲母親照料40歲肌肉萎縮症的殘疾人士家庭，隨後又視察了香港耀能協會新界東日間社區康復中心。他見記者時表示，政府過去兩年增加了社區康復中心的數量，亦增加了住宿、照顧及暫顧服務的名額，為被照顧者提供短暫住宿，紓緩照顧者壓力，並於去年第三季推行試驗新服務模式，設立兩間綜合社區康復中心，為嚴重殘疾人士提供支援。