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業界倡「拆墻鬆綁」令商家做燈光秀　建議政府加大旅遊基建投資 (12:39)

內地國慶黃金周將至，特區政府聯同商界推系列慶典活動及優惠，冀吸引旅客訪港，推動本港旅遊業發展。香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠今(28日)在港台節目《星期六問責》中重申，黃金周生意或不及業界預期，未能達到「翻倍」。「尖沙咀中部策略發展協會」發起人、美麗華集團首席營運總裁陳宗彝則表示，香港對回頭客吸引力降低，倡加大旅遊基建投資力度，通過完善夜晚燈光等方式提升本港夜經濟吸引力。

梁芳遠表示，若是疫情前，今日已很難有餘房，今年情況則不理想，今日去訂房還有很大機會可以找到空房。陳宗彝亦指，以其集團為例，今年黃金周尖沙咀酒店訂房入住率，只較去年同期上升1個百分點至近94%，但房價下調約一成約200元。而另一間位於銅鑼灣的酒店，入住率更比去年低2%至3%。他說現時內地旅客來港逗留時間越來越短，今日黃金周是一至兩天，而平日旅客平均來港逗留天數是2至3天。

陳宗彝又指，目前彌敦道無處可坐下休息，九龍公園很早關門，彌敦道同佐敦中間有個「黑洞」，幾百米都沒有燈光，本地人走都會感到害怕，建議政府除投資盛事基金外，應在加大旅遊基建方面投資，如柏麗大道可以參考日本、巴黎香榭麗捨大道的燈光秀，於路邊增多燈光設施。他續指，應「拆墻鬆綁」，如樹木辦就應放鬆管制，令商界至少節日時可用道路兩旁樹木做燈光秀，以創造浪漫氛圍。

立法會議員陸瀚民表示，現時旅客追求體驗式及沉浸式旅遊，指當局應該與業界合作，投放資源製造街頭美景，可以參考新加坡的綠化公路做法，並指亦可增設「微景點」供旅客打卡，如渠務處的特色渠蓋等。

相關字詞﹕編輯推介 黃金周

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