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立場新聞案︳鄧炳強：判詞指立場新聞屬抹黑政府工具 李家超指判決清晰顯示對新聞自由保障 (11:27)

已停運立場新聞的母公司、前總編輯鍾沛權、時任署任總編輯林紹桐串謀發布煽動刊物罪成，鍾昨判囚21個月，患腎病的林獲釋。保安局長鄧炳強今(28日)出席消防及救護青年團大匯操後會見記者時表示，法庭判詞講得很清楚，立場新聞非真正傳播媒體，黑暴時主要從事抺黑政府的工具，用假消息煽動市民對政府的憎恨。他又指傳媒機構需要保障國家安全，只有建基於現實的報道才能得到新聞自由的保障，並強調唯有「想打擦邊球的人」，才會擔憂承擔罪名。

行政長官李家超亦在到訪沙田見記者後回應判決，他指相信今次清楚道出對新聞自由的保障，只要是做專業的新聞工作，香港的新聞自由會獲得充份保障。他並表示立場案中曾有人利用傳媒發布文章，煽動市民以不合法途徑修改依法製定的制度，被告人「根本唔係做緊新聞工作」，而是將新聞平台作為工具使用。李並指，希望能夠通過更多清晰的判決標准，令法律中的原則與定義變得更加清楚，強調本次判詞共有490多段，如果新聞工作者細心研讀，會更加覺得這是在保障新聞工作。

鄧炳強稱，判決結束後很多新聞團體，如香港新聞工作者聯會、香港資深傳媒人員聯誼會都發出聲明，表示支持法庭裁決，指裁決彰顯法庭公義、彰顯法治，亦將這個事實呈現出來給大家看到。鄧又指留意到有一些團體，包括香港記者協會，其主要執委由外媒和所謂獨立媒體的人組成；以及一些反華組織和反華人士，這些反華組織包括國際特赦組織，這個組織曾經捏造香港政府扣押了一個維吾爾族維權人士；反華政客包括彭定康，他曾誣衊《基本法》第23條是針對傳媒。

鄧又強調，在香港法律下，傳媒機構唯有保障國家安全，並建基於事實報道新聞時，才會得到言論及新聞自由的保障。

 

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