本港再多9人染乙鏈ST283 群組增至79人 (21:18)

衛生防護中心表示，今日再確認9宗早前入院個䅁屬ST283，分別為7男2女，年齡介乎49至92歲，主要出現敗血症及關節膿腫。中心稱，群組累計增至79人，其中62人本身有長期病患；33人已出院，仍留院病人中49人穩定、4人嚴重、3人已離世。

本港曾於2021年爆發乙鏈ST283感染，當時感染群組錄得約50宗個案，另於2023年在新界東發現8宗個案；換言之今次爆發群組感染人數已超2021年。

中心流行病學調查顯示，66宗個案在病發前曾接觸或處理生的淡水魚，當中6人報稱手有傷口；10宗個案不排除進食未徹底煮熟的淡水魚，其餘3宗仍待調查詳細接觸史。

中心稱，除早前在石湖墟街市一個零售魚檔採集的5個淡水魚及環境樣本對ST283呈陽性反應外，中心在長沙灣淡水魚市場採集的27個環境樣本，經化驗後證實全部對ST283呈陰性，其他環境及淡水魚調查的工作仍在進行中。