紅磡61歲女子染大鼠戊型肝炎 (20:30)

衛生防護中心表示，該名女子本月初小便深色，到仁安醫院覆診期間發現肝功能持續異常，其血液樣本經化驗後證實對大鼠戊型肝炎呈陽性，目前情况穩定。

流行病學調查顯示，患者居於紅磡，報稱沒有直接接觸齧齒動物或鼠隻，潛伏期內無外遊，屬本地感染，中心不排除病人可能在潛伏期內間接接觸受老鼠，或老鼠排泄物污染的地方或食物而導致感染。

衛生防護中心稱，與食環署調查人員已實地視察個䅁居住地點的鼠患和環境衛生情况，在視察時發現少量鼠跡，屋苑管理公司將在相關地點設置熱能探測攝錄機調查鼠隻活動。食環署防治蟲鼠事務諮詢組將視乎情況及需要防治鼠患，中心調查仍在進行。

食環署數據顯示，九龍城區今年上半年的無鼠百分比為93%，比例為全港第三低，僅次於灣仔區及深水埗區。

中心表示，人類感染大鼠戊型肝炎的可能傳播途徑包括進食或飲用被齧齒動物或其排泄物污染的食物或水、接觸被齧齒動物或其排泄物污染的環境或物件，及直接接觸齧齒動物或其排泄物，而一般導致人類感染的病毒主要透過糞口傳播。