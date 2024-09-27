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兩男涉冒簽傳訊令狀罪脫　官指控方舉證存在漏洞誤解公民權利 (18:43)

去年3月，退休婦及一名男子涉為兩名因爆炸品案還押的男子冒簽傳訊令狀，以助他們就據稱被警員毆打一事，入稟向警方索償，最終4人被控「串謀製造虛假文書」等罪。涉冒簽的兩名被告早前認罪，兩名正還押的被告則不認罪受審，今在西九龍裁判法院獲裁定罪脫。裁判官指出，控方舉證存在漏洞，包括沒有傳召筆跡專家作供，並重申被告有權就行政機關的作為興訟，質疑控方誤解被告公民權利。

本案被告依次為林明儀（64歲，退休人士）、顏學健（33歲，外賣員）、張家俊（33歲，報稱無業）及何卓為（39歲，報稱無業）。林明儀和顏學健早前承認「串謀製造虛假文書」被判監；正還押的張家俊和何卓為則不認罪受審，案件今裁決。

裁判官彭亮廷表示，本案控方舉證存有漏洞，包括沒有提供被告簽名樣本，以及傳召筆跡專家作供，而且控方無法排除有人替被告擅作主張在涉案傳訊令狀簽名，認為沒有充分證據證明被告是案中串謀者。

對於被告聲稱被毆打一事，彭官指，現階段刑事及民事法庭，皆無機會判斷有關指控的真偽，本案控方亦無提出證據，反證被告的陳述為虛假，故法庭無法貿然認定涉案傳訊令狀內容為謊言，裁定控方的舉證無法滿足相關控罪元素。

針對「串謀製造虛假文書」罪中「不利」此項控罪元素，彭官提到，按控方說法，若被告在限期前入稟控告警務處處長，他們的傳訊令狀便會對警方構成不利。彭官坦言對此說法「不敢苟同」，因《基本法》列明香港居民享有向法院提起訴訟等權利，倘若被告因為被囚禁或其他原因，未能在限期前入稟，反而顯得他們的訴訟權利被剝奪。

彭官認為，控方無法就「不利」此項元素舉證，裁定兩名被告罪名不成立。裁決後，有旁聽人士鼓掌，立即被保安阻止。

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