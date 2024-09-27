「茅山道士」中醫師涉殺智障女案　被告稱為驅邪襲擊及侵犯事主 (18:41)

首被告張子材（54歲）被控非禮及謀殺事主吳恩宇，次被告、事主母親吳馬如賡（57歲）被控教唆張非禮事主。

當時駐黃大仙反黑組警長陳紹明作供指，張子材在查問下稱有襲擊事主，屋內有人目睹經過。根據錄影會面片段，張子材表示，他於2014年在診所認識前來看病的吳太，吳太跟張學習成為徒弟；在2015至2016年，吳太帶女兒治病及針灸，吳生也有求診。張稱他於夜晚教授醫卜星相、術數及法科，包括八字和紫微斗數，張在事發前一個月亦收吳生為徒。

張子材透露，吳太的長子於2016年被人追債，張教他們遷居，「搬離唔好嘅嘢」；吳氏夫婦和女兒住所的租約期滿後，張子材和弟子兼契女張曦鐥與吳家三人合租同住龍尾村的一棟三層村屋。張子材指，事主有時自言自語，她表現有異，會盯着一個位置；張子材曾於2018年跟她做一兩次法科，念經寫符及化衣紙，事後她平靜下來。

張子材稱，自2019年3、4月起他開始用拖鞋、蚊拍襲擊事主，當事主「發作」、遇到「邪靈」時，張就會打她；後來張以傘、遮骨和紙扇施襲，又用拳頭及手掌打事主，並推她撞牆，有時一日襲擊數次，令她手腳臉背均有瘀傷。張指「因為我覺得佢畀、同靈界有男女關係搞」，所以買了假陽具及寫上符，在事主飲醉酒的半昏迷狀態下插入她的私處，之後扔掉假陽具。