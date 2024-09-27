房屋局獲頒最佳場景驅動倡議大獎 何永賢：讓國際看到港府及社會各界努力 (17:33)

房屋局長何永賢今在FACEBOOK專頁發表帖文，指很高興以項目「從過渡到可持續︰香港住房挑戰的創新解決方案」，獲得「2024世界智慧城市大獎21．區域&中國」的「最佳場景驅動倡議大獎」，在更大的舞台上讓國際不同的城市看到香港特區政府連同社會各界的努力，也讓大家看到不論是在短期房屋的社會工程或傳統公屋的長期供應，除了可在服務市民上創新，也可以在科技上創新。相信這個獎項大大鼓舞了房屋局和房屋署所有同事，讓大家更有動力去多花心思、多想點子，更好地服務社會需要。

何指戴尚誠一行還把握機會參觀第三屆全球數字貿易博覽的其他展館，了解世界各地的智慧城市方案，當中有不少建築相關的項目，包括機械人、BIM、大數據等應用。他們也特別去到香港展覽的部分參觀，很高興看到一些香港的科創公司也在博覽亮相，還見到技術應用於簡約公屋興建的機械人公司，及清潔機械人「小清」的最新型號。

她又表示有做BIM和建築相關的香港科創企業也在「2024世界智慧城市大獎．區域&中國」獲頒為「傑出中小企業」，可見香港在建築科技的發展有一定實力，中小企都可以有大作為。房屋局及房屋署同事還參與了亞洲政企項目對接閉門會，作更深入交流。她稱相信他們回港後會將在「2024全球智慧城市大會．杭州」獲得的啟發與更多同事分享。