中學男教師涉非禮女學生罪脫　官質疑事主捏造證供 (16:44)

被告T.M.Y.（37歲）被控於2023年4月至6月某日及11月9日在黃大仙區某中學非禮女童X。

裁判官指案中主要爭議點是X所述的案情是否屬實，其可信性是關鍵，而她的證供不能被法庭接納，在關鍵情節自相矛盾。裁判官舉例，X供稱首次非禮事件發生時她坐在音樂室後排，被告將手放在她大腿上。惟X盤問下承認她學號較前，應坐第一排，當辯方要求她解釋證供分歧時，X以不明白問題作藉口。X並指當時穿冬季校服，然而校曆表可見當時非冬季，其證供明顯捏造。

裁判官續指，就第二次被告在梯間「搣腰」的事件，X提供了3個不相容的版本，涉及被告用多少隻手指非禮她，以及發生地點。作供過程X數度改口，一度推翻錄影會面的說法，解釋因緊張故記憶錯亂而說錯。裁判官觀察X的會面，認為她表現冷靜，她亦向警員表示自己適合錄口供。

X指被告非禮她腰部後表情享受，更「毫無歉意地微笑」，又説她遭非禮後立即離開，裁判官指前者是重要情節，X無理由不在錄影會面供述。現場閉路電視片段沒有拍攝到被告作出指稱非禮行為，反而看到二人在走廊並排而行交談。而在音樂室被非禮後X無縮腳，其後於運動會又拿起獎牌單獨與被告合照。裁判官認為控方未能舉證至毫無合理疑點，裁定被告罪脫。