啟德發展區首段共融通道今開放 第一階段其餘部分預計明年分階段開放 (16:28)

啟德共融通道分兩階段推展，將配合區內基礎建設及休憩用地項目的推展時間陸續落實。第一階段長約7.5公里，除今日開放的一段，餘下大部分預計於2025年內分階段開放。第二階段長約5.5公里，將會配合區內政府及私人發展項目，預計明年及之後陸續落實及開放。

土木工程拓展署在設計啟德共融通道時，除因應香港的實際環境，亦有參考內地和海外城市的經驗。政府亦曾在觀塘海濱花園進行為期六個月的試驗計劃，並向逾12000名行人及騎單車人士進行問卷調查，受訪者普遍滿意試驗計劃。

啟德共融通道路面一般闊6米，以提供足夠和舒適的空間予行人及單車共享。為提升使用安全，通道路面加設標示，提示行人和騎單車人士靠向指示的一邊通道，以保持適當距離；部分位置設有指示牌及鋪設減速地磚，以免車速過快。此外，共融通道旁設有一條行人專用的無障礙步行徑，為市民提供多一個選擇，場內亦設有單車泊位。

今日開放的一段共融通道由康樂及文化事務署管理。由於共融通道在香港屬較新概念，場內設置了告示橫額列明使用人士須遵守的規則。政府亦會加強宣傳，讓市民了解共融通道的優點，並提高安全意識。開放初期，場內亦有禮儀大使向使用者作出適當提示。

有關啟德發展區共融通道的詳情，可瀏覽專題網站（www.kaitakgreenway.hk/）。