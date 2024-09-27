立場新聞案︳美國批判刑損新聞自由　李家超：不可利用新聞平台煽動 (16:31)

美國駐港澳總領事館於社交平台X表示，判刑是對新聞自由的直接攻擊，促北京及香港當局釋放被無理拘押記者、尊重新聞自由，及維護《基本法》保障的權利。美國參議院外交委員會主席卡丁（Ben Cardin）則說，判刑反映香港的新聞自由被踐踏。另外，法新社報道，歐盟發言人呼籲停止起訴記者。

李家超說，當法庭伸張正義，但有外國政客因政治利益歪曲事實、惡意攻擊及詆譭香港的新聞自由及人權狀况，社會有責任向歪曲事實的政客直斥其非，並如實反映香港的新聞自由受《基本法》及其他法律充足保障的事實。他稱，香港居民享有言論、新聞、出版等自由，「無論支持政府或反對的意見，認同或批評，政府都歡迎提出」。他亦強調，香港是法治社會，法律面前人人平等，無論是政府官員、普通市民，或是新聞從業員，都要遵守法律。

李家超又表示，作為專業新聞界，要說好一國兩制下香港的每一個真實故事，讓世界正確認識香港的國際大都會魅力，吸引全球各地企業和人才來香港發展，又引述國際人權公約強調，新聞從業員必須按「負責任新聞作業」原則真誠地行事，相信專業的新聞從業員會秉持行業道德和專業操守，作正確和客觀的新聞報道。