明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

3名越南人賣貓狗肉判囚17個半月　求情稱不知違法 (14:40)

3名持「行街紙」的越南籍男女涉於旺角上海街經營餐廳賣貓肉和狗肉，因而被控使用狗肉或貓肉作食物等罪，他們早前認罪，案件今（27日）在西九龍裁判法院求情及判刑。辯方指出，被告因不知道食貓狗肉違法而犯案，而且及時認罪，冀法庭輕判。裁判官則表示，本案控罪性質嚴重，更關乎5.4公斤狗肉和4公斤貓肉，「明顯涉及多隻可憐的貓狗」，判被告入獄17個月兩星期。

本案4名越南籍被告依次為Nguyen Manh Dat、Tran Quang Tan、Le Thi Oanh及Tran Nhat Minh，年齡介乎16至50歲。首3人各承認一項「禁止接受僱傭工作及開辦業務等」罪、「售賣或允許他人售賣狗肉作食物」及「使用或允許他人使用狗肉或貓肉作食物」罪；次被告另承認經營食肆業務而無領有食環署長批出的牌照罪；第四被告則否認涉及貓狗肉等控罪，受審後獲裁定罪名不成立。

辯方替3名認罪被告求情指，首被告為次被告和第三被告的女婿，他們均來自越南，冀法庭考慮被告不清楚食貓狗肉犯法，以及他們及時認罪等。辯方另提及，次被告身在越南的父親早前接受泌尿科手術，又不幸遇上車禍需要治療，使被告出於經濟原因愚蠢犯案，望法庭輕判。

裁判官朱文瀚判刑時表示，被告非法來港經營食肆，且該食肆設閉路電視監察門外狀况，可妨礙執法部門突擊檢查，形容被告明顯有規模營運餐廳。朱官又說，本案牽涉的貓狗肉份量不少，明顯涉及多隻可憐的貓狗，遂判3名被告就「禁止接受僱傭工作及開辦業務等」罪入獄16個月。

至於兩項關乎貓狗的控罪，朱官指，法庭要向公眾發出強烈信息，以收警惕及阻嚇作用，決定判被告就該罪監禁3個月。而針對次被告單獨面臨的無牌經營食肆罪，朱官判他入獄3個月。朱官下令將被告部分刑期分期執行，各被告總刑期均為17個月又兩星期。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞