3名越南人賣貓狗肉判囚17個半月　求情稱不知違法 (14:40)

本案4名越南籍被告依次為Nguyen Manh Dat、Tran Quang Tan、Le Thi Oanh及Tran Nhat Minh，年齡介乎16至50歲。首3人各承認一項「禁止接受僱傭工作及開辦業務等」罪、「售賣或允許他人售賣狗肉作食物」及「使用或允許他人使用狗肉或貓肉作食物」罪；次被告另承認經營食肆業務而無領有食環署長批出的牌照罪；第四被告則否認涉及貓狗肉等控罪，受審後獲裁定罪名不成立。

辯方替3名認罪被告求情指，首被告為次被告和第三被告的女婿，他們均來自越南，冀法庭考慮被告不清楚食貓狗肉犯法，以及他們及時認罪等。辯方另提及，次被告身在越南的父親早前接受泌尿科手術，又不幸遇上車禍需要治療，使被告出於經濟原因愚蠢犯案，望法庭輕判。

裁判官朱文瀚判刑時表示，被告非法來港經營食肆，且該食肆設閉路電視監察門外狀况，可妨礙執法部門突擊檢查，形容被告明顯有規模營運餐廳。朱官又說，本案牽涉的貓狗肉份量不少，明顯涉及多隻可憐的貓狗，遂判3名被告就「禁止接受僱傭工作及開辦業務等」罪入獄16個月。

至於兩項關乎貓狗的控罪，朱官指，法庭要向公眾發出強烈信息，以收警惕及阻嚇作用，決定判被告就該罪監禁3個月。而針對次被告單獨面臨的無牌經營食肆罪，朱官判他入獄3個月。朱官下令將被告部分刑期分期執行，各被告總刑期均為17個月又兩星期。