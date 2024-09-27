油尖警方打擊騙案拘50人涉騙款1.1億元　偽冒找換店呃31萬 (14:37)

油尖警區於本月19日至26日展開行動，拘捕36男14女，年齡介乎16至75歲，分別報稱為地盤工人、清潔工、家庭主婦、速遞員、退休、學生及無業，大部分為傀儡戶口持有人，另有公司董事、犯罪處所租客及詐騙電話登記人，共牽涉43宗詐騙案件，包括10宗投資騙案、10宗網上購物騙案、8宗求職騙案、8宗電話騙案、4宗低息貸款騙案及3宗其他類型詐騙案，合共損失1.1億元。當中單一損失最高金額是一宗投資騙案，被騙事主在美國是一間貿易公司的董事，被利誘投資股票，將3000萬元存入本港5個戶口，案中已拘捕3名本地男子同為戶口持有人，已獲准保釋候查。

油尖警區科技及財富罪案組高級督察關智聰稱，警方6月接獲油麻地一間外幣兌換公司東主報案，指不少市民到店聲稱領取較早前兌換的日圓，其後發現有人利用相關公司名稱及商標在社交媒體設立專頁，聲稱以優惠匯率兌換日圓，甚至兌換50萬日圓可送一萬日圓，有事主依指示存款到指定戶口，到兌換店時始知被騙。油尖警區接獲12名事主報案，共損失31萬元港幣，並已拘捕3名男子均為傀儡戶口持有人，他們涉嫌收取報酬出售自己銀行戶口收取騙款。涉案專頁營運約一個月，警方接報後已將專頁下架。