中大議員校董讚盧煜明任校長實至名歸　否認決議倉卒 (14:06)

近年中大屢現人事變動，先後發生副校長（行政）吳樹培遭即時解僱、校長段崇智請辭等風波。議員校董張宇人及鄧家彪今午見記者，張宇人稱，感謝盧煜明「在一個這樣的時間」放下科研工作，接任中大校長，相信「不是容易的決定」。他又相信盧煜明與校董會「目標一致」，會帶領中大在學術、排名、科研上更創新高。鄧家彪則稱，盧煜明服務中大27年，對他願意續為中大、香港貢獻感高興，形容由盧接任校長是實至名歸。

中大校友會候選主席李梓龍向校董會致聯署信，稱今次公布校長人選、舉辦校內交流會至校董會決議的過程「明顯過於倉猝」，予人「走程序、流於表面和形式」的觀感。張宇人回應稱，「時間上，你們覺得一個星期（決定）而已，我們並不覺得」，認為做足程序與時間長短無關，而遴選委員會「已找到最好的人選」，作為校董信任遴選委員會的推薦。

中大校董會改組方案去年11月獲立法會通過及刊憲，至今有29名校董、尚欠5人，包括師生、校友代表。張宇人稱，校董會改組前本就沒有師生、校友代表，而過去聘請校長時，他們亦沒有參與其中；又指即使該5席全投反對，亦無阻校董會通過決議。