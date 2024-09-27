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屠龍小隊案｜認罪被告求情11月判刑　官指兩被告受利用 (14:01)

「屠龍小隊」和無名組織等涉策劃2019年用炸彈殺警，其中4名認罪的被告今（27日）到高院求情。法官張慧玲指被告蔡凱明及陳玉龍的情况相似，並不知悉串謀行動，「叫做畀人利用咗，幫手整引爆器同收槍」，惟二人對串謀提供幫助，亦應知事件與反政府及反修例有關。案件現暫定於11月14日判刑。

4名被告為蔡凱明（現25歲，下同）、蘇緯軒（23歲）、彭軍壕（38歲）及陳玉龍（32歲）。辯方求情指，蘇被捕後曾向律師表示，他認為當時社會像一棟危樓，不應讓情況惡化下去。但隨時間過去，蘇已由「危樓」論轉變成覺得「以前身邊人嘅訊息唔係絕對正確」，並意識自己以往的想法天真。

辯方又指，彭自知須承受「唔短嘅刑期」，他冀法庭考慮他很早階段有悔意、成為從犯證人，以及過往4年多的單獨囚禁生活，令彭倍感孤單與煎熬，彭承諾不再重犯；蔡不知道背後的串謀行動，但他知悉與2019年的非法集結或暴動有關。

就陳的求情，辯方說法是蘇拜托陳代收包裹及每次提供200元報酬，陳最初稱以為包裹內是玩具槍，事後承認知道是真槍，至於陳的家中搜出上彈真槍及92發子彈，均由蘇所贈送及供陳收藏之用。惟張官質疑陳「收落咁多子彈，加上背景係2019年發生嘅事」，難以聲稱藏槍不是為非法用途，加上陳收藏真槍卻不清空彈匣，不合邏輯。

張官又指，陳的情況與蔡相似。事件背後涉及多人，惟考慮二人所為及沒有證據指二人知悉串謀計劃，「叫做畀人利用咗，幫手整引爆器同收槍」。不過，二人對串謀有幫助，即使不是串謀一份子，也不會不知悉事件與反政府及反修例活動有關。

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