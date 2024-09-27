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內地漢強姦及恐嚇智障妻判囚9年半　官指令事主承受墮胎之苦成加刑因素 (12:53)

從內地來港的男子疑因要求輕度智障的妻子登記電話服務不果，揚言「捅死」兩母子。男子被捕後騷擾妻子稱「你有精神病又弱智」，阻止她出庭作供並強姦致她成孕。男子受審後被裁定刑事恐嚇、妨礙司法公正及強姦三罪成立。法官黎婉姫今（27日）在高院批評，被告在4歲的兒子前強姦事主，令事主非常難堪，更經歷痛苦墮胎，兒子亦或會留下陰影，屬加刑因素，終判被告監禁9年半。

庭上指出，被告Y.S.（現年45歲）在內地讀至小學，曾經營餐室，當時因疫情留港；而他與事主X（現年38歲）於2016年結婚，去年離婚，現年7歲的兒子由X照顧。

對於X在創傷報告提及，希望被告別再寫信予她，辯方稱被告一手破壞家庭，但他掛念兒子，加上他所受教育少，誤解法律。法官聞言質疑「（被告）以為丈夫可以強姦妻子？」，明言拒納為求情因素。辯方又說被告對X百般寵愛，事後關心X，法官反駁指「案情顯示接觸係（為了）銷案，唔係關心」。

案情指，被告於2021年11至12月犯案，被告辱罵及恐嚇X稱「攞把刀捅死」兩母子，被告保釋期間找X叫她銷案。法官稱被告兩次騷擾X，並非一時衝動，或短說幾句罷休，而他的用字極盡侮辱，輕度智障人士受驚或較一般人高，就刑事恐嚇罪及妨礙司法公正罪，分別判監半年及2年半。

至於強姦罪，法官指除了X是輕度智障人士，被告無使用避孕套，導致X承受墮胎痛苦，均屬加刑因素，而且X在兒子面前遭被告強姦，令她非常難堪，雖然案情指有被子蓋住兩人，但X不情願，兒子可能有陰影，慶幸的是X無嚴重創傷後遺症。法官認為被告當時正在辦理離婚等不是減刑因素，就強姦罪判囚8年半，總刑期為9年半。

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