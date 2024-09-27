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查逸超：不以「風波」形容中大校政爭議　盧煜明：校長校董會如「一家人」 (12:44)

中大近年出現校政風波，前年的換校徽事件拉鋸多時，及後校董會改組亦引起爭議，之後亦經歷人事變動。校董會主席查逸超今（27日）表示，不會刻意用「風波」去形容事件，稱校董會作為大學最高管治機構，無可避免要處理具爭議的事件，是盡校董會應有職責，期望公眾不要以「爭議性的態度」去看待這些問題。他又說，校董會盡量保持高透明度，向傳媒及公眾披露相關情况。候任中大校長盧煜明則認為，校長作為校董會重要成員，會有如「一家人」般，團結為中大做事。

中大校董會改組方案去年11月獲立法會通過及刊憲，至今有29名校董、尚欠5人。被問到會議上通過任命的校董不包括學生及教職員代表，是否有欠公允。查逸超表示，如果今日可以34名成員全票通過任命，「我是最開心的」，但剩餘的5個校董位置需由學生、教職員及舊生遴選出來，要先經無數次諮詢、再由特別委員會監督諮詢程序，然後需要就選舉方法等立法，形容程序十分繁複，並不兒戲，要謹慎處理。他表示現時校董會有條件去討論選舉辦法，期望今年底至明年初，餘下5位校董會陸續加入。

談到校董會與校長之間的關係，候任中大校長盧煜明表示，校長作為校董會重要成員，「一家人」應團結為中大做事。查逸超說，盧煜明有豐富行政經驗及人際網絡，將有效推動大學發展，並促進校董會和大學管理團隊的溝通合作，提升良好管治。查逸超亦提到，盧煜明於過去兩日與大學各成員會面，獲得正面評價，相信他是校長的最佳人選。

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