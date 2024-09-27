收騙款買加密貨幣「洗黑錢」　警拘25人涉騙款700萬 (12:17)

黃大仙警區刑事調查隊第四隊主管温文健表示，39宗騙案包括網上投資騙案、網上求職騙案以及假客服騙案，事主為23男16女，年齡介乎19至72歲，任職文員、學生及家庭主婦等。騙案損失金額總額超過700萬元，單一損失金額由港幣3000元至160萬不等。最大額一宗為網上投資騙案，38歲女售貨員在社交平台認識騙徒，被誘騙至虛假網站投資，聲稱比其他平台有更高回報的加密貨幣。女事主信以為真，一個月內分11次轉帳近港幣160萬，至騙徒9個指定銀行戶口，惟其後多次嘗試「出金」失敗，最終報警求助。

黃大仙警區重案組第一隊主管麥寧峰表示，集團由2023年5月開始營運，利用傀儡資料開設銀行戶口及加密貨幣交易所戶口，詐騙案事主將錢存入指定傀儡銀行戶口之後，另一骨幹成員隨即用同一傀儡資料開設的交易所戶口進行買賣，利用犯罪得益購買加密貨幣，其後將「洗白」的加密貨幣，透過同一個平台或者冷錢包，轉移去集團主腦的交易所戶口。麥指，集團透過空殼公司在交易所平台開設的戶口，進一步隱藏身份，加上「錢入幣出」手法，為警方調查帶來一定挑戰。

麥表示，黃大仙警區刑事部在2024年9月19日至26日期間展開代號為「聯鬥」的執法行動，拘捕18男7女，年齡介乎19至65歲，報稱地盤工、侍應或無業等。被捕人包括一名集團主腦、三名骨幹成員，以及21名傀儡戶口持有人，分別涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪。警方在集團首腦的處所檢取逾20部電子設備及兩個相信與案有關的加密貨幣冷錢包。

麥寧峰稱，涉及加密貨幣的案件，包括真正涉及加密貨幣或者訛稱涉及加密貨幣，佔整體騙案約7%，黃大仙警區亦錄得類似比例的加密貨幣相關騙案，情況令人關注。温文健補充，過往亦有報導指犯罪集團開設虛假虛擬貨幣兌換店，聲稱有優惠利率買賣加密貨幣，誘使事主以大量現金交易，實際盜竊事主現金，建議進行虛擬資產投資或交易時，應先到證監會網站核實相關平台是否已獲發牌及選用有信譽的交易平台。

區塊鏈合規專業人士協會法律顧問吳文謙表示，投資虛擬資產有三大風險，包括投資風險，虛擬資產價格波動大，部分非主流貨幣可有數百倍波動；其次是監管風險，曾有投資平台令投資者無法取回自己資金，平台亦有受黑客攻擊風險；第三是刑事風險，投資者有機會因不熟悉虛擬貨幣交易，被不法之徒利用個人戶口洗黑錢，誤墮法網。