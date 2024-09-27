陳茂波訪英晤財政部及英倫銀行行長　赴晚宴稱國安法律提供可預測環境 (10:49)

晚宴約350名英國政商界領袖和專業人士出席。陳茂波強調，香港多年來一直維持與英國緊密的經貿往來和文化聯繫，繼續是英國最大的外資來源地之一，亦指出香港長期貫徹實踐「一國兩制」，包括實行普通法和尊重法治，同時維持資金、資訊、人才及貨物自由流動，並保持友善的營商和投資環境等。他續指香港於過去一年有多項積極正面的變化，包括經濟穩健增長、舉辦多個大型國際活動，旅遊和航空業亦穩步恢復，IPO市場亦正在回暖，相信隨着更多家族辦公室落戶香港、大灣區跨境理財通的深化等，將進一步推動香港資產及財富管理業務的發展。

陳茂波與英國財政部經濟事務大臣Tulip Siddiq和英倫銀行行長Andrew Bailey 會面，就共同關注的環球經濟、金融發展等事宜交換意見。他亦拜會中國駐英國大使鄭澤光，向他介紹香港的最新情况和發展方向。陳茂波亦出席「香港－歐洲商務委員會」年度全體大會和英國智庫「亞洲之家」舉辦的圓桌會議，向參與兩場活動的歐洲及英國金融和工商界領袖介紹香港的經濟形勢和發展策略。