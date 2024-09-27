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盧煜明將接任中大校長　稱2019事情已成過去將有新開始　尊重學術自由但要守法 (11:54)

中大校董會全票通過由中大醫學院副院長盧煜明接任中大校長，任期為5年，將於下年1月8日起生效。盧煜明對獲任命表示榮幸。中大經歷2019年反修例風波，外界對中大印象迥異，有人為中大冠以「暴大」之名，盧煜明認為，2019年在中大校內發生的事情前所未見，但現時中大已重回正軌，相信是新開始，校方會努力集中推動學術及教育，又認為持分者對中大有信心並一直支持，而中大在過去數年的國際排名有上升趨勢，不擔心有「信心問題」。至於外界對學術自由的關注，他強調尊重學術自由，同時亦要合法，亦承諾會兼顧中大的人文及科研發展。

至於有意見認為香港學術自由倒退，盧煜明認為學術自由是大學發展基石，現時香港擁有學術自由情况良好，但同時一定要守法，舉例指自己從事醫學研究時亦要按照法律程序行事，相信正常研究「踩紅線」機會低。另外，對於中大新聞與傳播學院專業顧問區家麟撰寫的評論文章於《立場新聞》案中被法庭裁定具煽動意圖，被問到是否認為區適合繼續於中大任教，盧煜明表示不評論個別個案。

段崇智曾在反修例期間與學生交流，曾被外界批評處理手法不當，盧煜明說，段崇智服務中大期間盡心盡力，雖然在任期間發生社會事件及新冠疫情，但中大在國際排名及學術聲譽方面都有提升，在此方面很感激段崇智。中大校董會主席查逸超在開場發言時則表示，主動感謝段崇智過去7年來竭力為大學服務及領導大學，祝願他於科研工作一切順利。

至於與學生關係，盧煜明稱，上任後會與學生保持溝通、聆聽他們的心聲。他亦表示，學生會是學生在大學的重要元素， 他支持重建學生會，但強調要符合程序及法規，上任後會協助學生按社團條例完成註冊及制訂憲章。查逸超補充指，修改學生會憲章是校董會的事情，他成為校董會主席後一直有跟進，至現時無見過已修改的憲章呈上校董會，期望未來一年有機會見到。

盧煜明本身為北京市政協委員，他指出中大的其中一個願景是向外推廣中國文化、並將外界好的東西帶回來，故學校在內地有足跡十分重要，相信透過與內地頂尖大學合作，可對科學發展及人類健康有好處，而其在內地的工職可作為橋樑，將中大的聲音帶往內地的決策機構。

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