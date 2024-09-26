明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

警破「高科技投資」騙局拘六旬漢　涉4年騙逾3000人共5800萬元 (23:14)

【23：14更新】警方揭發一個以高科技產品投資作招徠的詐騙集團，4年間誘騙逾3000人投資，騙取合共5800萬元，一名64歲男子被捕。據了解，涉事公司辦公室位於旺角廣東道1145至1153號名駒中心7樓，辦公室門口掛上「創新富滙有限公司」及「新視界未來科技有限公司」兩個招牌，警方於門口張貼告示，指涉事公司與一宗詐騙案件有關。

記者晚上到涉事大廈辦公室視察，見到7樓B及C室大門有鐵鏈鎖上，其中B室門口掛有上述兩個招牌，單位內有多張凳、一張枱及一個投影屏幕；C室的招牌則被遮蓋。兩個單位門外均張貼警方告示，指涉事公司牽涉詐騙案，呼籲有疑問人士致電3661 8255或3661 8388聯絡西九龍總區重案組3B隊。根據公司註冊處資料，創新富滙有限公司於2017年成立，新視界未來科技有限公司於2021年成立，兩間公司之前由陳小雲擔任董事，至今年7月1日開始由李健新擔任董事。

根據「新視界集團」facebook專頁介紹，該公司2015年成立，盼「集合創新科技，透過人與人之間的溫暖感情的真實分享，希望大家能一起努力向上的勤奮故事」，並設有3D實體體驗店於上址。該facebook有貼文介紹何謂透鏡式、視差屏障、3D感測器等立體顯示相關資訊。

警方表示，今年8月接獲10人報案，指於2020年至2024年期間，懷疑被詐騙集團以高回報作招徠，誘騙參與投資講座，並以現金及網上轉帳方式投資詐騙集團聲稱的高科技產品生意。其後有投資者未能取回資金，懷疑受騙，遂報警。警方初步調查，發現案件涉及約3000名事主，總損失金額約5800萬元，最大損失金額的一案涉及118萬元。西九龍總區重案組人員經深入調查後，本周二（24日）在落馬洲以欺騙手段取得財產罪拘捕一名64歲男子。據了解，被捕男子姓李，另追緝在逃人士。

據了解，案件涉及一個有超過3000名成員的微信群組，2020年開始，有事主參與涉事公司於香港或內地舉辦的投資講座，按指示將金錢轉賬到指定戶口參與高回報投資，合共涉及約5000萬元人民幣。有事主因收不到投資回報及未能提取本金，遂報警求助。被捕男子日前於內地返港，在落馬洲抵港大堂被捕。

警方指，市民如懷疑遇上詐騙活動，切勿參與。如有懷疑，可以致電警方「防騙易」熱線18222。警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第十七條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁十年。市民切勿以身試法。

相關字詞﹕詐騙 編輯推介

上 / 下一篇新聞