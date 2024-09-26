警破「高科技投資」騙局拘六旬漢　涉4年騙逾3000人共5800萬元 (23:14)

記者晚上到涉事大廈辦公室視察，見到7樓B及C室大門有鐵鏈鎖上，其中B室門口掛有上述兩個招牌，單位內有多張凳、一張枱及一個投影屏幕；C室的招牌則被遮蓋。兩個單位門外均張貼警方告示，指涉事公司牽涉詐騙案，呼籲有疑問人士致電3661 8255或3661 8388聯絡西九龍總區重案組3B隊。根據公司註冊處資料，創新富滙有限公司於2017年成立，新視界未來科技有限公司於2021年成立，兩間公司之前由陳小雲擔任董事，至今年7月1日開始由李健新擔任董事。

根據「新視界集團」facebook專頁介紹，該公司2015年成立，盼「集合創新科技，透過人與人之間的溫暖感情的真實分享，希望大家能一起努力向上的勤奮故事」，並設有3D實體體驗店於上址。該facebook有貼文介紹何謂透鏡式、視差屏障、3D感測器等立體顯示相關資訊。

警方表示，今年8月接獲10人報案，指於2020年至2024年期間，懷疑被詐騙集團以高回報作招徠，誘騙參與投資講座，並以現金及網上轉帳方式投資詐騙集團聲稱的高科技產品生意。其後有投資者未能取回資金，懷疑受騙，遂報警。警方初步調查，發現案件涉及約3000名事主，總損失金額約5800萬元，最大損失金額的一案涉及118萬元。西九龍總區重案組人員經深入調查後，本周二（24日）在落馬洲以欺騙手段取得財產罪拘捕一名64歲男子。據了解，被捕男子姓李，另追緝在逃人士。

據了解，案件涉及一個有超過3000名成員的微信群組，2020年開始，有事主參與涉事公司於香港或內地舉辦的投資講座，按指示將金錢轉賬到指定戶口參與高回報投資，合共涉及約5000萬元人民幣。有事主因收不到投資回報及未能提取本金，遂報警求助。被捕男子日前於內地返港，在落馬洲抵港大堂被捕。

警方指，市民如懷疑遇上詐騙活動，切勿參與。如有懷疑，可以致電警方「防騙易」熱線18222。警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第十七條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁十年。市民切勿以身試法。