明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

涉六度爆竊村屋偷70萬元財物　兩內地男被捕 (19:52)

警方拘捕兩名持雙程證中國籍男子，涉嫌與7月至9月發生的6宗村屋爆竊案有關，分別位處大埔、天水圍及元朗區，戶主損失約70萬港元，最大額一宗劫案涉款約18萬。兩人將被控爆竊罪，9月27日在粉嶺裁判法院提堂。

警方新界北總區重案組第二隊總督察羅禮謙表示，警方9月24日在落馬洲口岸拘捕兩名男子，兩人來自廣東省，相信與當日在元朗及天水圍發生爆竊案有關，即晚試圖離港。警方在兩人身上檢獲部分失物，包括現金、首飾及珠寶，部分現金被收藏在被捕人鞋墊，以掩人耳目。警方經調查相信，兩人在7至9月三次來港，針對村屋「踩線」，當屋主離開單位時即撬門窗進入及爆竊，其間會改變裝束，增加警方調查難度，累計牽涉6宗案件。

警方新界北總區情報組總督察張楚健表示，6宗爆竊案均為較少防盜設施的村屋，位置人煙稀少，缺乏保安措施，案發時間為晚飯至凌晨。

張稱，新界北總區在9月中旬、即中秋節假期期間展開代號「帝聯」大型反爆竊行動，聯同政府飛行服務隊作出高姿態陸上及空中巡邏，另利用無人機及設路障檢查。警方呼籲，市民務必做好家居防盜措施，如加裝窗花及安裝鎖頭，外出前鎖好門窗，或安裝閉路電視及具警報功能感應器，避免擺放過多貴重財物，防止匪徒有機可乘。警方重申，「入屋犯法」是嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為監禁14年，嚴重入屋犯法更可處終身監禁。

相關字詞﹕編輯推介

上 / 下一篇新聞