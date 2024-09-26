涉六度爆竊村屋偷70萬元財物　兩內地男被捕 (19:52)

警方新界北總區重案組第二隊總督察羅禮謙表示，警方9月24日在落馬洲口岸拘捕兩名男子，兩人來自廣東省，相信與當日在元朗及天水圍發生爆竊案有關，即晚試圖離港。警方在兩人身上檢獲部分失物，包括現金、首飾及珠寶，部分現金被收藏在被捕人鞋墊，以掩人耳目。警方經調查相信，兩人在7至9月三次來港，針對村屋「踩線」，當屋主離開單位時即撬門窗進入及爆竊，其間會改變裝束，增加警方調查難度，累計牽涉6宗案件。

警方新界北總區情報組總督察張楚健表示，6宗爆竊案均為較少防盜設施的村屋，位置人煙稀少，缺乏保安措施，案發時間為晚飯至凌晨。

張稱，新界北總區在9月中旬、即中秋節假期期間展開代號「帝聯」大型反爆竊行動，聯同政府飛行服務隊作出高姿態陸上及空中巡邏，另利用無人機及設路障檢查。警方呼籲，市民務必做好家居防盜措施，如加裝窗花及安裝鎖頭，外出前鎖好門窗，或安裝閉路電視及具警報功能感應器，避免擺放過多貴重財物，防止匪徒有機可乘。警方重申，「入屋犯法」是嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為監禁14年，嚴重入屋犯法更可處終身監禁。