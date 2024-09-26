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國慶煙花匯料約33萬人觀賞　當晚維港兩岸下午起陸續封路 (17:07)

國慶煙花匯演10月1日晚上9時於維港上空舉行。警方今（26日）公布當日特別交通措施，其中九龍區及港島區一帶分別從晚上6時及7時半起開始分階段封路。港島總區交通部執行及管制組總督察趙志強稱，今年農曆新年煙花匯演兩岸共有約33萬人觀賞，預計國慶觀賞煙花的人數水平相若或更多，已評估現場風險，並配備適當人手及準備相應人流及交通管制措施，又呼籲市民盡量使用公共交通工具。警方又指無情報顯示香港會受恐怖襲擊。

當日九龍區會由傍晚6時起開始封路，第一階段涉及尖沙嘴市中心、廣東道、彌敦道、紅磡繞道一帶等；第二階段由6時半開始，涉及九龍公園徑北行及天星碼頭巴士總站，封路後相關路段的商場及酒店的停車場出入口將暫停使用；第三階段涉及西九文化區附近的博物館道、柯士甸道西部分路段等，由晚上7時開始；當晚8時45分為最後一階段封路，涉及中港城對出的廣東道、雅翔道、山林道、金巴利道等。

至於港島區，灣仔金紫荊廣場將由當日下午4時開始封閉，而灣仔及中區的其餘封路措施則由晚上7時半起分三階段進行，其中中環海濱一帶、灣仔北一帶及中環灣仔繞道3個出入口會率先關閉；第二階段封路則於晚上8時15分進行，涉及中環愛丁堡廣場、添華道、立法會道、杜老誌道天橋、港灣道等；第三階段封路則於8時55分開始，涉及民耀街、金融街、灣仔南一帶等路段。東區的封路措施則由8點開始，涉及東岸公園附近的路段，東區走廊的相關入口亦會封閉。

西九龍總區交通部執行及管制組總督察何雋軒表示，若有需要，當晚會在尖沙嘴一帶封閉更多路段，而由於封路安排，天星碼頭、中港城及麼地道的巴士總站會封閑，路線將會改道。對於有內地旅客於今年跨年煙花匯演後滯留香港，何雋軒指，已在高鐵站J出口外增設臨時過境巴士站協助疏導旅客，警方亦評估過由金鐘往羅湖需要約一小時，而當晚煙花匯演於9時半結束，相信旅客有充餘的時間乘車返回內地。他期望旅客可以留港消費，體驗香港的精彩生活。

尖沙嘴天星碼頭、星光大道一向是熱門的觀賞煙花位置，何雋軒建議，市民亦可前往尖東海濱或西九文化區觀賞煙花；趙志強則建議於港島區的市民可考慮在灣仔臨時海濱花園、東岸公園觀賞煙花，稱較為寬敞。

相關字詞﹕編輯推介 國慶煙花匯演 警察 人流管制

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