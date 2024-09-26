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海關破兩宗海運走私檢值1.5億元電子產品 (17:12)

海關港口及海域科與有組織罪案調查科聯合行動，打擊海運走私活動，偵破兩宗利用遠洋船走私案，在3個分別出口到新加坡及台灣的貨櫃內，檢獲大批手提電話、電腦等電子產品，市值約1.5億元。

港口及海域科督察趙敏婷表示，根據風險評估及情報分析，鎖定3個40呎貨櫃，其中兩個報稱載有家用電子產品出口到新加坡及一個載有屏幕、晶片、電腦、遊戲機底座、化妝品及DVD播放機出口到台灣。港口及海域科貨櫃貨物檢查組先後於本月9日及19日利用X光檢查目標貨櫃，結果發現有影像可疑，懷疑藏有走私貨物，其後轉交有組織罪案調查科跟進調查。

有組織罪案調查科調查主任林駿興表示，在出口到新加坡的兩個貨櫃內，除發現有報稱的家用電子產品，亦發現大批手提電話、平板電腦及相機，另在運往台灣的貨櫃內，檢獲一批未列艙單貨物，包括手提電話、電路板及集成電路等，檢獲的走私貨物共值約1.5億元。經調查兩批貨櫃均是利用海外公司作為付貨人，仍在調查貨物的來源及最終目的地，不排除稍後有人被捕。

林駿興指，兩宗案件的走私貨物混雜在申報的貨物當中，不排除走私分子故意藉此逃避偵查。檢獲的走私物品過往是走私到內地的熱門貨品，不排除再以其他途徑偷運到內地，如成功可逃稅近3000萬元。

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