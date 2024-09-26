記協：記者受滋擾情况「似乎全然停止」　警方已接觸其中兩名報案人 (16:31)

記協強調會繼續監察狀况，鼓勵同業多交換信息，避免再現記者獨自面對困境等情况。記協亦提及有部分傳媒的評論質疑記協的指控全部匿名或無人報警，暗示或明示指控屬虛構。記協反駁指說法與事實相違，並一早提供報案人數目，警方和私隱專員公署亦於短時間內向傳媒確認已收投訴，也有三家傳媒亦發聲明確認有人受滋擾，記協亦在記者會讀出其家人收到的滋擾信內容，反問相關時事評論人是否在沒有閱讀記協聲明、沒有閱覽當天新聞或無視政府回覆。

記協本月13日開記者會表示，近3個月收到數十名記者投訴稱遭受不同形式滋擾及恐嚇，包括於社交媒體抹黑及恐嚇、發電郵或寄信件到記者及其家人的住址和工作地點等，13間國際和本地媒體及兩家新聞教育機構受影響。有個案稱收到自稱「愛國人士」的匿名投訴電郵或信件。特首李家超上周二（17日）回應事件指，任何人若需執法人員協助，都可以報案，表示執法部門會秉公辦理。