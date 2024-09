高院下令充公言語治療師總工會資產　律政司：工會涉羊村案　資產用於危害國安 (13:59)

申請人為律政司司長,由資深大律師陳浩淇和大律師何卓衡代表,答辯人為香港言語治療師總工會清盤人,今無派出法律代表出庭。香港言語治療師總工會5名時任理事:主席黎雯齡、副主席楊逸意、秘書伍巧怡、司庫陳源森及委員方梓皓,於2022年被裁定串謀發布煽動刊物罪成,各囚19個月。

申請方指工會成立的目的具政治性,即以非法手段向政府施壓和參與港獨「抗爭」,涉案資金與犯罪活動相關,旨在為工會得以繼續營運提供資金,以資助或協助從事危害國安有關的活動。

申請方續指,主席黎雯齡受訪提到工會開小組,為在學校、院舍、醫院的言語治療師打開平台,平時會討論行業議題,並在當中「揭示政權問題」。黎並指會員本身支持運動,但在工會之中又可以從產業層面,「發掘更多極權證據,將抗爭連上自己的生活」。

申請方主張出版《羊村》繪本和免費派發予公眾,似乎是證明工會從事危害國安活動最突出的一點,但案中亦有其他為達成犯罪目的之行為,基於以上理由,申請方要求法庭頒令充公資產。法官陳慶偉指,他曾處理本案被告的保釋申請,相當熟悉本案(I know their case reasonably well),考慮後頒下充公令。