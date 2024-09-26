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高院下令充公言語治療師總工會資產　律政司：工會涉羊村案　資產用於危害國安 (13:59)

香港言語治療師總工會5人出版《羊村十二勇士》等繪本，2022年經審訊後被裁定串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪罪成，分別被判囚19個月。律政司申請充公工會約11.6萬資產，高院今（26日）開庭處理。律政司一方主張涉案財產用於資助或協助從事危害國安有關的活動，法官陳慶偉考慮後指他曾處理本案被告的保釋，相當熟悉本案，下令充公財產。

申請人為律政司司長，由資深大律師陳浩淇和大律師何卓衡代表，答辯人為香港言語治療師總工會清盤人，今無派出法律代表出庭。香港言語治療師總工會5名時任理事：主席黎雯齡、副主席楊逸意、秘書伍巧怡、司庫陳源森及委員方梓皓，於2022年被裁定串謀發布煽動刊物罪成，各囚19個月。

申請方指工會成立的目的具政治性，即以非法手段向政府施壓和參與港獨「抗爭」，涉案資金與犯罪活動相關，旨在為工會得以繼續營運提供資金，以資助或協助從事危害國安有關的活動。

申請方續指，主席黎雯齡受訪提到工會開小組，為在學校、院舍、醫院的言語治療師打開平台，平時會討論行業議題，並在當中「揭示政權問題」。黎並指會員本身支持運動，但在工會之中又可以從產業層面，「發掘更多極權證據，將抗爭連上自己的生活」。

申請方主張出版《羊村》繪本和免費派發予公眾，似乎是證明工會從事危害國安活動最突出的一點，但案中亦有其他為達成犯罪目的之行為，基於以上理由，申請方要求法庭頒令充公資產。法官陳慶偉指，他曾處理本案被告的保釋申請，相當熟悉本案(I know their case reasonably well)，考慮後頒下充公令。

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