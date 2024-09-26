明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

「道士」殺智障女案　事主母疑女「撞邪」而向被告「求醫」並同住 (13:43)

自稱「茅山道士」的中醫師張子材涉藉詞驅魔，用假陽具侵犯及襲擊女徒弟的智障女兒，事主最終倒斃在西貢村屋。中醫師和事主母親否認謀殺等3罪，今（26日）在高院續審。負責調查的女警供稱，事主母親提及她跟隨張子材學習術數命理，因知道張當過中醫，於是她帶懷疑「撞邪」的女兒向張求醫，張亦認為其女兒「撞邪」，為了方便照顧死者，事主母親邀請張一同租住該村屋。

被告為張子材（現年54歲）及事主母親吳馬如賡（現年57歲）。張被控非禮及謀殺事主吳恩宇（終年21歲），吳太被控協助和教唆張非禮事主。

在龍尾村的事發村屋附近工作的菲傭Shirley Nadal昨供稱，曾目睹一名少女於停車場遭紋身男子斥罵，少女聞言垂頭，而該男聲與Shirley聽見村屋傳出怒罵的男聲相同。Shirley今接受辯方盤問下同意她不諳廣東話，不知男子喝罵原因，亦無見過他向少女施襲，但屋內曾有男聲責罵後傳來女子哭聲。

偵緝女警吳美玲作供指，於2019年9月2日到場調查，張子材接受查問下自稱是茅山師傅 ，亦曾經是中醫，不過2017年起再無行醫；張稱應徒弟、即吳太的邀請合租同住上址，幫忙醫治事主，但張沒透露事主疾病。吳形容，張子材外貌「好奇特」，紋身遍布全身及臉部，他束起留長曲髮，「感覺好似泰國個啲師傅」；而在場受查的29歲女子張曦鐥身上臉上同樣有紋身。

女警吳美玲引述，吳太表示女兒有學習障礙及聽力遲緩，就讀在為聾啞人士提供服務的展亮中心；吳太自2015年全職照顧女兒，她思疑女兒「撞邪」，遂找張子材醫治女兒。吳美玲在盤問時翻看涉案相片，她同意屋內有不常用的中文字，她「唔識」、「講唔到」該這字。辯方問吳美玲有否告訴吳太，若事情真相大白可以為女兒討回公道，吳美玲否認。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞