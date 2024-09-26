「道士」殺智障女案　事主母疑女「撞邪」而向被告「求醫」並同住 (13:43)

被告為張子材（現年54歲）及事主母親吳馬如賡（現年57歲）。張被控非禮及謀殺事主吳恩宇（終年21歲），吳太被控協助和教唆張非禮事主。

在龍尾村的事發村屋附近工作的菲傭Shirley Nadal昨供稱，曾目睹一名少女於停車場遭紋身男子斥罵，少女聞言垂頭，而該男聲與Shirley聽見村屋傳出怒罵的男聲相同。Shirley今接受辯方盤問下同意她不諳廣東話，不知男子喝罵原因，亦無見過他向少女施襲，但屋內曾有男聲責罵後傳來女子哭聲。

偵緝女警吳美玲作供指，於2019年9月2日到場調查，張子材接受查問下自稱是茅山師傅 ，亦曾經是中醫，不過2017年起再無行醫；張稱應徒弟、即吳太的邀請合租同住上址，幫忙醫治事主，但張沒透露事主疾病。吳形容，張子材外貌「好奇特」，紋身遍布全身及臉部，他束起留長曲髮，「感覺好似泰國個啲師傅」；而在場受查的29歲女子張曦鐥身上臉上同樣有紋身。

女警吳美玲引述，吳太表示女兒有學習障礙及聽力遲緩，就讀在為聾啞人士提供服務的展亮中心；吳太自2015年全職照顧女兒，她思疑女兒「撞邪」，遂找張子材醫治女兒。吳美玲在盤問時翻看涉案相片，她同意屋內有不常用的中文字，她「唔識」、「講唔到」該這字。辯方問吳美玲有否告訴吳太，若事情真相大白可以為女兒討回公道，吳美玲否認。