屠龍小隊案認罪被告黃振強求情冀減刑　稱冒被復仇風險作供並助主腦認罪 (13:41)

被告黃振強（現年26歲）今沒有律師代表，自行求情。控方表示，黃過往沒有案底，曾任職搭棚工。法官張慧玲向黃確認，他之前聘請陳芊仲大律師，對方因其他事務而不能代表黃，但黃仍會採納陳呈交的書面求情陳辭。

張官續指，黃享有認罪的減刑折扣。至於黃「畀口供」是否仍享減刑折扣，張官指「你畀完口供之後，依家個個都罪名不成立喎」，唯一罪成的被告賴振邦則與「屠龍小隊」無關，可見陪審團對黃的證供存疑，遂問黃會否有陳辭。

黃希望獲得相關減刑折扣，表示他是冒著生命危險到庭作供，被他頂證的被告或在逃疑犯難免對他心存憎恨，令他面對被復仇的風險；黃自願向警方提供手機資料，當他為控方錄取「無損權益口供」後，原本不認罪的吳智鴻知悉後改為認罪，以及黃的協助令法庭「知道事件的案情同真相」。

最後黃補充，他對自己在2019年反修例期間所犯下罪行及破壞，深感歉意，以及自知將面對很長刑期。黃一度哽咽，並稱他會在服刑期間努力進修，反思己過，冀將來重返社會時能成為一名腳踏實地的人。張官聽罷求情後將案件暫定於11月14日判刑。