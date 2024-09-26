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衛生署前助理署長程卓端反對減烈酒稅　稱增酒精消耗易引疾病 (13:23)

有指政府將於下月公佈的《施政報告》調低烈酒稅，衛生署前助理署長程卓端今在《南華早報》撰文反對，並援引數據表示下調烈酒價格將令市民購買及飲用更多烈酒，罔顧酒精危害健康，包括心血管疾病及精神行為問題等，增加社會醫療負擔。她指世衛早已認可高稅收可有效減少酒精消耗，從而減少酗酒及延遲青年人開始飲用酒精飲品的時間，質疑業界提倡「適量飲酒」的理念難以令人信服，而部分人宣稱免稅是「創造就業、促進貿易及振興經濟的萬靈藥」亦過於簡化事實及誤導。

程卓端指，下調酒類價格會增加相關消費屬已知事實，反之亦然。她又引述數據指，自2008年政府取消葡萄酒稅後，人均酒精消費量從2007年的2.64公升增至2008年的2.79公升。她認為若本港烈酒業界關心受酒精成癮之苦者，應該限制他們接觸酒精的機會。

她又引述世衛數據指，2019年全球有260萬人因酒精攝取死亡，其中200萬人是男性，60萬人是女性。另外，她示本港現時並未設立酒精攝取量安全標準，而飲酒與200多種疾病有關，包括肝臟及心臟疾病、各種癌症、精神和行為問題，以及結核病和愛滋病毒等傳染病。懷孕期間飲酒則會傷害胎兒，導致流產及早產等。程卓端續指，由於酒精飲料含有乙醇，會產生酒精依賴，後果包括交通意外、性暴力、財務問題和失業等，然而此類社會問題與酒精之間的聯繫往往受低估或忽視。

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