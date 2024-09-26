訛稱交易虛擬貨幣誘客帶400萬到「兌換店」　收錢後反鎖對方　兩男被捕 (12:06)

警方深水埗警區重案組高級督察梁偉軒表示，一名43歲本地男子在9月23日帶同400萬現金到深水埗長沙灣道一商場的虛擬貨幣兌換所購買虛擬貨幣，事主在櫃台將現金交予女店員後，女店員進入一房間，事主在等待期間察覺可疑，及後發現被反鎖店內，於是報案。警方經調查後，在9月24日至25日分別拘捕兩名分別23歲及30歲的男子，涉嫌聯同女店員等多人策劃開設虛擬貨幣兌換店，在客人以現金交易時盜去客人現金。23歲男子被暫控串謀盜竊，今早在西九龍裁判法院提堂；30歲男子正被扣查。警方會再追查其他涉案人士及贓款下落。

深水埗警區刑事部總督察鄭騏鋒表示，涉案虛擬貨幣兌換店實體店開設約1個半月，裝潢妥當，但不會長時間營業，事主曾在9月初作出兩次分別40及80萬的成功交易，騙取事主信任及加大投資金額。鄭表示，西九龍區在今年首9個月接獲12宗涉加密貨幣交易的類似個案，各事主分別到加密貨幣兌換店以現金進行交易時，被盜去或搶去金錢，或轉出加密貨幣後，未收取相關金額被騙，共涉款1080萬。

他呼籲市民投資虛擬資產前，應到證監會網站確認相關平台是否已獲發牌，並考慮平台的信譽及可靠程度，如其營運年期、是否每日營業等。